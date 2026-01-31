Sac de filtrare fleece pentru WD 1 Compact Battery
Conceput pentru aspiratorul umed - uscat WD 1 Compact Battery: sacul de filtrare din fleece cu 3 straturi pentru o putere de aspirare de lungă durată și o retenție ridicată a prafului.
Caracteristici si beneficii
Material fleece rezistent la rupere și potrivit în special pentru aplicații solicitante
Material fleece cu trei straturi pentru o retenție excelentă a prafului și o putere de aspirare optimă
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Alb
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|550 x 100 x 120
Domenii de intrebuintare
- Murdărie uscată
- Murdărie umedă