Conectarea, deconectarea si repararea sunt realizate simplu - cu cupla de furtun universala premium, de la Karcher, de inalta calitate, cu Aqua Stop. Realizat din aluminiu, fara coroziune, si din cleme cu caneluri din plastic moale, pentru manevrare deosebit de confortabila. Sistemul de cuplare flexibil simplifica irigarea gradinilor si suprafetelor mici si mari. Functionarea racorduilor de robinete si a cuplelor de furtunuri este esentiala pentru orice sistem bun de irigare. Cupla universala premium a furtunului cu Aqua Stop este compatibila cu trei dintre cele mai utilizate diametre de furtun normal si toate sistemele de prindere cu click disponibile.