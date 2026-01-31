Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 10/25-4 S duce ergonomia la următorul nivel. Pistolul cu declanșare EASY!Force Advanced, conceput practic, îl face să fie folosit fără efort, fără nicio forță de reținere. O lance rotativa de 1050 de milimetri din otel inoxidabil ofera eficienta maxima. Sistemul Servo Control permite utilizatorului să controleze presiunea și volumul de apă direct de la pistolul de declanșare. Sistemele de asistență și un afișaj de stare LED îmbunătățesc, de asemenea, designul. În interiorul mașinii lucrează o pompă rezistentă la uzură, cu pistoane din oțel inoxidabil și o chiulasă din alamă. HD 10/25-4 S este acționat de un motor cu 4 poli de viteză mică, cu sistem de răcire aer-apă. Cadru integrat din aluminiu reduce greutatea și oferă un șasiu ușor, dar rezistent. Structura verticală, prin care motorul și pompa sunt instalate într-un aranjament vertical, oferă portabilitate maximă în practică. Designul compact include, de asemenea, depozitarea inteligentă a accesoriilor, cum ar fi un compartiment de depozitare și cârlige reglabile.