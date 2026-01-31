Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/25-4 S
Aparatul de curățat cu apă rece cu înaltă presiune HD 10/25-4 S oferă o calitate premium, performanță ridicată și sisteme de asistență utile.
Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 10/25-4 S duce ergonomia la următorul nivel. Pistolul cu declanșare EASY!Force Advanced, conceput practic, îl face să fie folosit fără efort, fără nicio forță de reținere. O lance rotativa de 1050 de milimetri din otel inoxidabil ofera eficienta maxima. Sistemul Servo Control permite utilizatorului să controleze presiunea și volumul de apă direct de la pistolul de declanșare. Sistemele de asistență și un afișaj de stare LED îmbunătățesc, de asemenea, designul. În interiorul mașinii lucrează o pompă rezistentă la uzură, cu pistoane din oțel inoxidabil și o chiulasă din alamă. HD 10/25-4 S este acționat de un motor cu 4 poli de viteză mică, cu sistem de răcire aer-apă. Cadru integrat din aluminiu reduce greutatea și oferă un șasiu ușor, dar rezistent. Structura verticală, prin care motorul și pompa sunt instalate într-un aranjament vertical, oferă portabilitate maximă în practică. Designul compact include, de asemenea, depozitarea inteligentă a accesoriilor, cum ar fi un compartiment de depozitare și cârlige reglabile.
Caracteristici si beneficii
Concept compact si vertical bazat pe dispunerea verticală a motorului și a unității pompeiAmprenta la sol mic si dimensiuni mici Ușor de manevrat și de transportat. Stabilitate maxima a aparatului
Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamăDurată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Performanță ridicată și eficiență ridicată. Cu funcție de aspirație și temperatură a apei de până la 60 °C.
Concept inteligent ce facilitează operațiunile rapide la fața loculuiAfișaj al nivelului de ulei și orificiu de scurgere a uleiului integrat în șasiu Construcție modulară, care cuprinde pompă, motor și zona de comandă.
Sistem de asistenta si stare cu afisaj LED
- Sistem electronic integrat pentru monitorizarea aparatului
- Oprire în cazul de supra sau subtensiune
- Oprire în cazul scurgerilor sau a căderii unei faze
Gama larga de accesorii cu EASY!Lock
- Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare.
- EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala
- Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm.
Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare
- Compartiment de depozitare.
- Cârlige reglabile pentru stocarea celei de-a doua lance sau a cablului electric.
- Depozitare pentru furtun de înaltă presiune.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|376 / 424
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|500 - 1000
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar)
|80 - 250
|Presiunea maximă (bar)
|280
|Putere (kW)
|8,8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiune duză
|047
|Alimentare apa
|1″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|69,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|78,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|607 x 518 x 1063
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa şi racire cu apa
- Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane din otel inoxidabil
- Presiune de decuplare
- Filtru fin de apa integrat
- Sistem electronic pentru protectia motorului cu afisaj cu LED
- Geam pentru observarea nivelului de ulei
- Fiting admisie apa din alama
Video
Domenii de intrebuintare
- Curățarea tractoarelor, mașinilor și utilajelor în agricultură
- Mașini și echipamente de curățare pe șantier, cum ar fi mixere de ciment, schele, excavatoare sau pompe de beton
- Curățarea mașinilor de producție în industrie, cum ar fi în atelierele de vopsitorie, în producția de alimente sau în sectorul de producție
- Curățarea vehiculelor din sectorul transporturilor, cum ar fi vehiculele grele, navele, avioanele sau autobuzele
- Curățarea spațiilor comune, cum ar fi piețele publice, drumurile de acces, fântânile arteziene sau parcările
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.