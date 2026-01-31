Aparatul de curățat cu înaltă presiune cu apă rece HD 10/25-4 S Classic a fost conceput pentru utilizarea zilnică în condiții dificile și reușește să impresioneze prin puterea sa extremă. Este ușor și intuitiv de utilizat, iar operarea este rapidă și fără probleme. Aparatul este echipat cu pistolul de înaltă presiune Classic pentru mașinile din gama HD Classic. De asemenea, are un dispozitiv de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock premium. Acest lucru îl face de cinci ori mai rapid de utilizat și depozitat, economisind timp. Un filtru de apă integrat protejează fiabil pompa de înaltă presiune de particulele de murdărie, prelungind astfel durata de viață a mașinii. O pompă puternică cu arbore cotit și materiale rezistente la uzură sunt coloana vertebrală a aparatului de curățat cu înaltă presiune, iar chiulasă este din alamă și pistoane cu manșoane ceramice. Presiunea poate fi reglată după cum este necesar direct de pe pompă. Motorul cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă pentru o funcționare de lungă durată și fiabilă.