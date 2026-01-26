Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 10/25-4 S Plus este mașina ideală pentru o operare ergonomică și ușor de utilizat. Pistolul cu declanșare Kärcher EASY!Force Advanced îl face confortabil de utilizat fără nicio forță de reținere. Presiunea și volumul apei pot fi reglate cu ajutorul unui controler poziționat între lance și pistolul cu declanșare. Prin reducerea presiunii, utilizatorii pot reacționa rapid la suprafețele delicate – fără a fi nevoie să schimbe întreaga duză. Duza rotativă Vibrasoft reduce, de asemenea, semnificativ vibrațiile lancei de pulverizare. Sistemele de asistență și un afișaj de stare cu LED măresc ușurința în utilizare. O pompă rezistentă la uzură, pistoanele din oțel inoxidabil și chiulasa din alamă funcționează împreunat cu un motor cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă. Cadrul integrat din aluminiu formează un șasiu ușor, dar robust. Pentru un design compact și portabil, motorul și pompa sunt montate vertical. Aparatul dispune de asemenea de un compartiment de depozitare si carlige reglabile.