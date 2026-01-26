Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/25-4 S Plus
Aparatul de curatat cu apa rece de inalta presiune HD 10/25-4 S Plus impresioneaza prin performanta si calitate inalta.
Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 10/25-4 S Plus este mașina ideală pentru o operare ergonomică și ușor de utilizat. Pistolul cu declanșare Kärcher EASY!Force Advanced îl face confortabil de utilizat fără nicio forță de reținere. Presiunea și volumul apei pot fi reglate cu ajutorul unui controler poziționat între lance și pistolul cu declanșare. Prin reducerea presiunii, utilizatorii pot reacționa rapid la suprafețele delicate – fără a fi nevoie să schimbe întreaga duză. Duza rotativă Vibrasoft reduce, de asemenea, semnificativ vibrațiile lancei de pulverizare. Sistemele de asistență și un afișaj de stare cu LED măresc ușurința în utilizare. O pompă rezistentă la uzură, pistoanele din oțel inoxidabil și chiulasa din alamă funcționează împreunat cu un motor cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă. Cadrul integrat din aluminiu formează un șasiu ușor, dar robust. Pentru un design compact și portabil, motorul și pompa sunt montate vertical. Aparatul dispune de asemenea de un compartiment de depozitare si carlige reglabile.
Caracteristici si beneficii
Concept compact si vertical bazat pe dispunerea verticală a motorului și a unității pompeiAmprenta la sol mic si dimensiuni mici Ușor de manevrat și de transportat. Stabilitate maxima a aparatului
Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamăDurată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Performanță ridicată și eficiență ridicată. Cu funcție de aspirație și temperatură a apei de până la 60 °C.
Duza VibrasoftReduce vibrațiile cu până la 30%. Reduce volumul și nivelul de zgomot. Duza rotativa face ca munca sa devina usoara in sarcinile extinse de curatare
Sistem de asistenta si stare cu afisaj LED
- Sistem electronic integrat pentru monitorizarea aparatului
- Oprire în cazul de supra sau subtensiune
- Oprire în cazul scurgerilor sau a căderii unei faze
Concept inteligent ce facilitează operațiunile rapide la fața locului
- Cap de pompă pivotantă.
- Afișaj al nivelului de ulei și orificiu de scurgere a uleiului integrat în șasiu
- Construcție modulară, care cuprinde pompă, motor și zona de comandă.
Gama larga de accesorii cu EASY!Lock
- Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare.
- EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala
- Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm.
Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare
- Compartiment de depozitare.
- Cârlige reglabile pentru stocarea celei de-a doua lance sau a cablului electric.
- Depozitare pentru furtun de înaltă presiune.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|376 / 424
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|500 - 1000
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar)
|80 - 250
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|280 / 2,8
|Putere (kW)
|8,8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiune duză
|047
|Alimentare apa
|1″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|70,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|78,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|607 x 518 x 1063
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Calitate premium
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Lance cu jet rotativ
- Regulator Servo Control
Echipament
- Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa şi racire cu apa
- Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane din otel inoxidabil
- Presiune de decuplare
- Filtru fin de apa integrat
- Geam pentru observarea nivelului de ulei
- Fiting admisie apa din alama
Domenii de intrebuintare
- Curățarea tractoarelor, mașinilor și utilajelor în agricultură
- Mașini și echipamente de curățare pe șantier, cum ar fi mixere de ciment, schele, excavatoare sau pompe de beton
- Curățarea mașinilor de producție în industrie, cum ar fi în atelierele de vopsitorie, în producția de alimente sau în sectorul de producție
- Curățarea vehiculelor din sectorul transporturilor, cum ar fi vehiculele grele, navele, avioanele sau autobuzele
- Curățarea spațiilor comune, cum ar fi piețele publice, drumurile de acces, fântânile arteziene sau parcările
