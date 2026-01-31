Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/25-4 SXA Plus
Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 10/25-4 SXA Plus este fabricat din materiale de cea mai bună calitate pentru performanță maximă.
Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 10/25-4 SXA Plus este proiectat având în vedere cea mai bună calitate și ergonomie. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force Advanced il face usor de utilizat fara nici o forță de reținere. Presiunea și volumul apei pot fi reglat cu ajutorul unui controler poziționat între lance și pistolul cu declanșare. Aceasta înseamnă că presiunea poate fi reglată pentru a se potrivi suprafețelor delicate – fără a fi nevoie să schimbați duza sau să faceți ajustări pe mașină în sine. Duza rotativă Vibrasoft atenuează zgomotul și vibrațiile. Pompa este rezistentă la uzură, cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasă din alamă. Motorul cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă este puternic și construit să reziste. Cadru integrate din aluminiu formează un șasiu ușor. Stilul de construcție vertical cu motor si pompa montate vertical menține mașina compactă și portabilă. De asemenea, dispune de un furtun de înaltă presiune Ultra Guard cu un strat de Teflon® și spațiu de depozitare amplu încorporat pentru accesorii, precum și un tambur automat pentru rulare și derulare la până la 45 ° – chiar și sub presiune.
Caracteristici si beneficii
Tambur automat pentru furtunDerulare si rulare automata a furtunului de presiune până la un unghi de 45 °, chiar și sub presiune. Furtun Ultra Guard HD rezistent la zgârieturi și neted, cu acoperire Teflon®. Timpi de utilizare de până la două ori mai rapizi.
Concept compact si vertical bazat pe dispunerea verticală a motorului și a unității pompeiAmprenta la sol mic si dimensiuni mici Ușor de manevrat și de transportat. Stabilitate maxima a aparatului
Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamăDurată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Performanță ridicată și eficiență ridicată. Cu funcție de aspirație și temperatură a apei de până la 60 °C.
Duza Vibrasoft
- Reduce vibrațiile cu până la 30%.
- Reduce volumul și nivelul de zgomot.
- Duza rotativa face ca munca sa devina usoara in sarcinile extinse de curatare
Concept inteligent ce facilitează operațiunile rapide la fața locului
- Cap de pompă pivotantă.
- Afișaj al nivelului de ulei și orificiu de scurgere a uleiului integrat în șasiu
- Construcție modulară, care cuprinde pompă, motor și zona de comandă.
Sistem de asistenta si stare cu afisaj LED
- Sistem electronic integrat pentru monitorizarea aparatului
- Oprire automată în caz de tensiune scazuta sau supratensiune.
- Oprire în cazul scurgerilor sau a căderii unei faze
Gama larga de accesorii cu EASY!Lock
- Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare.
- EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala
- Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm.
Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină
- Compartiment de depozitare.
- Cârlige reglabile pentru stocarea celei de-a doua lance sau a cablului electric.
- Depozitare pentru furtun de înaltă presiune.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|376 / 424
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|500 - 1000
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar)
|80 - 250
|Presiunea maximă (bar)
|280
|Putere (kW)
|8,8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiune duză
|047
|Alimentare apa
|1″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|81,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|90,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|607 x 518 x 1063
Pachet de livrare
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 20 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Ultra Guard
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Lance cu jet rotativ
- Regulator Servo Control
Echipament
- Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa şi racire cu apa
- Pompa axiala cu 3 pistoane: Cu pistoane din otel inoxidabil
- Presiune de decuplare
- Filtru fin de apa integrat
- Sistem electronic pentru protectia motorului cu afisaj cu LED
- Geam pentru observarea nivelului de ulei
- Fiting admisie apa din alama
Domenii de intrebuintare
- Curățarea tractoarelor, mașinilor și utilajelor în agricultură
- Mașini și echipamente de curățare pe șantier, cum ar fi mixere de ciment, schele, excavatoare sau pompe de beton
- Curățarea mașinilor de producție în industrie, cum ar fi în atelierele de vopsitorie, în producția de alimente sau în sectorul de producție
- Curățarea vehiculelor din sectorul transporturilor, cum ar fi vehiculele grele, navele, avioanele sau autobuzele
- Curățarea spațiilor comune, cum ar fi piețele publice, drumurile de acces, fântânile arteziene sau parcările
