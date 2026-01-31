Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 10/25-4 SXA Plus este proiectat având în vedere cea mai bună calitate și ergonomie. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force Advanced il face usor de utilizat fara nici o forță de reținere. Presiunea și volumul apei pot fi reglat cu ajutorul unui controler poziționat între lance și pistolul cu declanșare. Aceasta înseamnă că presiunea poate fi reglată pentru a se potrivi suprafețelor delicate – fără a fi nevoie să schimbați duza sau să faceți ajustări pe mașină în sine. Duza rotativă Vibrasoft atenuează zgomotul și vibrațiile. Pompa este rezistentă la uzură, cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasă din alamă. Motorul cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă este puternic și construit să reziste. Cadru integrate din aluminiu formează un șasiu ușor. Stilul de construcție vertical cu motor si pompa montate vertical menține mașina compactă și portabilă. De asemenea, dispune de un furtun de înaltă presiune Ultra Guard cu un strat de Teflon® și spațiu de depozitare amplu încorporat pentru accesorii, precum și un tambur automat pentru rulare și derulare la până la 45 ° – chiar și sub presiune.