Aparat de spalat cu presiune profesional HD 13/18-4 S Classic
Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 13/18-4 S Classic este conceput pentru a face față lucrărilor dificile zi de zi.
Aparatul de curățat cu înaltă presiune cu apă rece HD 13/18-4 S Classic a fost proiectat pentru utilizarea zilnică în condiții dificile și nu reușește să impresioneze prin puterea sa extremă. Este ușor și intuitiv de utilizat, iar operarea este rapidă și fără probleme. Toate părțile importante pot fi accesate rapid și ușor. Aparatul de curățat cu înaltă presiune din gama Super Class este echipat cu pistolul de înaltă presiune Classic pentru mașinile din gama HD Classic. De asemenea, are un dispozitiv de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock premium. Acest lucru îl face de cinci ori mai rapid de configurat și depozitat, economisind timp. Un filtru de apă integrat protejează fiabil pompa de înaltă presiune de particulele de murdărie prelungind astfel durata de viață a mașinii. O pompă puternică cu arbore cotit și materiale rezistente la uzură sunt coloana vertebrală a aparatului de curățat cu înaltă presiune, iar chiulasă este din alamă și pistoanele cu manșoane ceramice. Presiunea poate fi reglată după cum este necesar direct de pe pompă. Motorul cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă pentru o funcționare de lungă durată și fiabilă.
Caracteristici si beneficii
Pompă cu arbore cotit puternică și robustă cu chiulasa din alamă și pistoane cu manșoane ceramicePerformanță ridicată și eficiență ridicată. Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Cu funcție de aspirație a apei cu temperatură de până la 60 °C.
Cadru robust din oțel cu roți mari pentru portabilitate maximăProtejează mașina chiar și în condiții nefavorabile. Simplu și convenabil de transportat Spațiu de depozitare integrat pentru accesorii.
Accesorii clasice cu conexiuni EASY! LockUtilizare rapidă, plus înlocuirea ușoară a accesoriilor. Accesorii robuste și durabile. Ușor și intuitiv de operat.
Design compact al mașinii
- Filtrul de apă integrat poate fi îndepărtat și curățat fără unelte.
- Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate direct de pe pompa
- Nivelul de umplere și calitatea uleiului pot fi verificate cu ușurință folosind sticla de inspecție și joja.
Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă
- Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere.
- Combină răcirea eficientă cu apă cu un sistem robust de răcire cu aer pentru o putere maximă de răcire chiar și la temperaturi ambientale fluctuante sau ale temperaturii ale apei.
- Design compact pentru portabilitate maximă.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|376 / 424
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|700 - 1300
|Temperatura de admisie (°C)
|60
|Presiune de lucru (bar)
|50 - 180
|Presiunea maximă (bar/MPa)
|240 / 2,4
|Putere (kW)
|8,8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Dimensiune duză
|075
|Alimentare apa
|1″
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|60
|Greutate cu ambalaj (kg)
|67,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|720 x 637 x 1060
Pachet de livrare
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
- Lance de pulverizare: 840 mm
- Duză de putere
Echipament
- Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
- Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa şi racire cu apa
- Presiune de decuplare
- Filtru fin de apa integrat
- Geam pentru observarea nivelului de ulei
- Fiting admisie apa din alama
Domenii de intrebuintare
- Curățarea grajdurilor de animale în agricultură
- Curățarea tractoarelor, mașinilor și utilajelor în agricultură
- Curățarea placajelor și turnarea betonului în sectorul construcțiilor
- Mașini și echipamente de curățare pe șantier, cum ar fi mixere de ciment, schele, excavatoare sau pompe de beton
- Curățarea mașinilor de producție în industrie, cum ar fi în atelierele de vopsitorie, în producția de alimente sau în sectorul de producție
- Curățarea vehiculelor din sectorul transporturilor, cum ar fi vehiculele grele, navele, avioanele sau autobuzele
- Curățarea spațiilor comune, cum ar fi piețele publice, drumurile de acces, fântânile arteziene sau parcările
