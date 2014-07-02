Pumpa za cisternu BP 2 Cistern

BP 2 Cistern s robusnim prohromskim kućištem savršena je potapajuća potisna pumpa za zalivanje bašte kišnicom iz cisterne. Dolazi s kompletom priključaka za crevo i prekidačem s plovkom.

Potapajuća potisna pumpa BP 2 Cistern je idealno namenjena za korišćenje alternativnih izvora vode u svrhu zalivanja bašte. Zahvaljujući ciljanoj primeni kišnice, bunarske vode ili podzemne vode možete da uštedite svaku količinu skupocene pijaće vode. Kućište pumpe, navojni nastavci i drška za nošenje od prohroma prezentuju se kao izrazito robusni. Za spuštanje - na primer u oknu bunara - na pumpu možete da postavite sajlu. Potapajuća potisna pumpa nudi integrisan pred filter kao i sklopku sa plovkom, koji u zavisnosti od nivoa vode može da uključi i isključi pumpu i da je tako zaštiti od rada na suvo. Visinu za uključivanje i isključivanje možete fleksibilni da podesite. U obimu isporuke je sadržan set priključaka za crevo, pomoću kojeg bez problema na pumpu možete da priključite creva od 3/4" kao i 1". Uklj. integrisani reverzibilni ventil.

Obeležja i prednosti
Pumpa za cisternu BP 2 Cistern: Kućište pumpe, navojni nastavak i drška od prohroma
Dugačak radni vek i otpornost na udarce kao i bezbedan transport i jednostavno rukovanje.
Pumpa za cisternu BP 2 Cistern: Uključujući priključni deo za pumpu i nepovratni ventil
Brzo priključivanje creva od 3/4" i 1" na pumpu.
Pumpa za cisternu BP 2 Cistern: Integrisani pred filter
Štiti pumpu od nečistoća i time povećava njen radni vek i sigurnost funkcije.
Prekidač plovka sa fiksiranjem kabla
  • Osigurač za rad na suvo sa jednostavnim podešavanjem visine uključivanja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Naznačena ulazna snaga (W) 800
Kapacitet maks. (l/h) < 5700
Potisna visina (m) 32
Pritisak (bar) max. 3,2
Dubina uranjanja (m) max. 7
Transportna temperatura (°C) max. 35
Priključni navoj G1
Priključni kabl (m) 10
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Boja srebrena
Težina bez pribora (kg) 9,9
Težina sa ambalažom (kg) 11,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 130 x 130 x 475

Scope of supply

  • Deo za priključivanje na crevo u 1″, ¾″ sa obujmicom creva

Oprema

  • Integrisani nepovratni ventil
  • Kućište pumpe i navojni nastavak od prohroma
  • Prekidač plovka
  • Robusna prohromska drška
  • Integrisani pred filter
  • Jednostavna definicija visine uključivanja
Pumpa za cisternu BP 2 Cistern
Pribor
