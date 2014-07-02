Potapajuća potisna pumpa BP 2 Cistern je idealno namenjena za korišćenje alternativnih izvora vode u svrhu zalivanja bašte. Zahvaljujući ciljanoj primeni kišnice, bunarske vode ili podzemne vode možete da uštedite svaku količinu skupocene pijaće vode. Kućište pumpe, navojni nastavci i drška za nošenje od prohroma prezentuju se kao izrazito robusni. Za spuštanje - na primer u oknu bunara - na pumpu možete da postavite sajlu. Potapajuća potisna pumpa nudi integrisan pred filter kao i sklopku sa plovkom, koji u zavisnosti od nivoa vode može da uključi i isključi pumpu i da je tako zaštiti od rada na suvo. Visinu za uključivanje i isključivanje možete fleksibilni da podesite. U obimu isporuke je sadržan set priključaka za crevo, pomoću kojeg bez problema na pumpu možete da priključite creva od 3/4" kao i 1". Uklj. integrisani reverzibilni ventil.