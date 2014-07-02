Pumpa za cisternu BP 2 Cistern
BP 2 Cistern s robusnim prohromskim kućištem savršena je potapajuća potisna pumpa za zalivanje bašte kišnicom iz cisterne. Dolazi s kompletom priključaka za crevo i prekidačem s plovkom.
Potapajuća potisna pumpa BP 2 Cistern je idealno namenjena za korišćenje alternativnih izvora vode u svrhu zalivanja bašte. Zahvaljujući ciljanoj primeni kišnice, bunarske vode ili podzemne vode možete da uštedite svaku količinu skupocene pijaće vode. Kućište pumpe, navojni nastavci i drška za nošenje od prohroma prezentuju se kao izrazito robusni. Za spuštanje - na primer u oknu bunara - na pumpu možete da postavite sajlu. Potapajuća potisna pumpa nudi integrisan pred filter kao i sklopku sa plovkom, koji u zavisnosti od nivoa vode može da uključi i isključi pumpu i da je tako zaštiti od rada na suvo. Visinu za uključivanje i isključivanje možete fleksibilni da podesite. U obimu isporuke je sadržan set priključaka za crevo, pomoću kojeg bez problema na pumpu možete da priključite creva od 3/4" kao i 1". Uklj. integrisani reverzibilni ventil.
Obeležja i prednosti
Kućište pumpe, navojni nastavak i drška od prohromaDugačak radni vek i otpornost na udarce kao i bezbedan transport i jednostavno rukovanje.
Uključujući priključni deo za pumpu i nepovratni ventilBrzo priključivanje creva od 3/4" i 1" na pumpu.
Integrisani pred filterŠtiti pumpu od nečistoća i time povećava njen radni vek i sigurnost funkcije.
Prekidač plovka sa fiksiranjem kabla
- Osigurač za rad na suvo sa jednostavnim podešavanjem visine uključivanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Naznačena ulazna snaga (W)
|800
|Kapacitet maks. (l/h)
|< 5700
|Potisna visina (m)
|32
|Pritisak (bar)
|max. 3,2
|Dubina uranjanja (m)
|max. 7
|Transportna temperatura (°C)
|max. 35
|Priključni navoj
|G1
|Priključni kabl (m)
|10
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Boja
|srebrena
|Težina bez pribora (kg)
|9,9
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|130 x 130 x 475
Scope of supply
- Deo za priključivanje na crevo u 1″, ¾″ sa obujmicom creva
Oprema
- Integrisani nepovratni ventil
- Kućište pumpe i navojni nastavak od prohroma
- Prekidač plovka
- Robusna prohromska drška
- Integrisani pred filter
- Jednostavna definicija visine uključivanja
Pribor
