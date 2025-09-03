Kolica za creva HT 4.500
Vrlo mobilna kolica za creva sa kukom za odlaganje i držačem za pribor. Sa po visini podesivom viljuškom, savijenim priključnim siskom, ručnom polugom za slobodno pokretanje i inovativnom funkcijom sklapanja.
Trolley to go! Nova, gotovo montirana kolica za creva HT 4.500 sa prijemnicom za pribor za prskalicu, štap za zalivanje i dr. kao i kukom za odlaganje kratkih creva koja skriva puno ideja. Praktično: Dugo crevo ne morate više s mukom da vučete kroz celu baštu, jer okretna kolica su uvek uz vas, a time ste uvek na mestu zalivanja. Dugo crevo se priključuje na slavinu za vodu, odmotava se na zemlji i tamo ostaje da leži. Tako leje, grmovi, nameštaj i crevo ostaju čitavi. Onda sasvim ugodno zalivate kratkim crevom okolo kolica za creva. Na taj način vam za negu bašte više ništa ne stoji na putu! I: Zahvaljujući inovativnoj funkciji sklapanja HT 4.500 možete bez muke da ih odložite, naročito štedeći mesto. Detalji opreme: po visini podesiva viljuška, 2 x spojnica za crevo. Namenjena za sva poznata baštenska creva; kapacitet: 50 m creva od 1/2" ili 35 m creva od 5/8" ili 23 m creva od 3/4".
Obeležja i prednosti
2 x standardne spojnice za crevo
Ugaoni priključak za crevo
Gotovo montirano
Mogućnost fiksiranja štapa za zalivanje ili prskalice
- Za povećanu mobilnost
Slobodnohodna ručica za obrtanje
- Jednostavno rukovanje prilikom namotavanja i odmotavanja creva
Veliki točkovi
Viljuška za uključivanje, podesiva po visini
Kapacitet: 50 m 1/2" crevo ili 35 m 5/8" crevo ili 23 m 3/4" crevo
- Za sva standardna baštenska creva
Funkcija sklapanja
- Za odlaganje koje ne zauzima puno mesta.
Neklizajuća ergonomska drška
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|2,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|440 x 485 x 857
Pribor
Find parts
