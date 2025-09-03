Kolica za creva HT 4.500

Vrlo mobilna kolica za creva sa kukom za odlaganje i držačem za pribor. Sa po visini podesivom viljuškom, savijenim priključnim siskom, ručnom polugom za slobodno pokretanje i inovativnom funkcijom sklapanja.

Trolley to go! Nova, gotovo montirana kolica za creva HT 4.500 sa prijemnicom za pribor za prskalicu, štap za zalivanje i dr. kao i kukom za odlaganje kratkih creva koja skriva puno ideja. Praktično: Dugo crevo ne morate više s mukom da vučete kroz celu baštu, jer okretna kolica su uvek uz vas, a time ste uvek na mestu zalivanja. Dugo crevo se priključuje na slavinu za vodu, odmotava se na zemlji i tamo ostaje da leži. Tako leje, grmovi, nameštaj i crevo ostaju čitavi. Onda sasvim ugodno zalivate kratkim crevom okolo kolica za creva. Na taj način vam za negu bašte više ništa ne stoji na putu! I: Zahvaljujući inovativnoj funkciji sklapanja HT 4.500 možete bez muke da ih odložite, naročito štedeći mesto. Detalji opreme: po visini podesiva viljuška, 2 x spojnica za crevo. Namenjena za sva poznata baštenska creva; kapacitet: 50 m creva od 1/2" ili 35 m creva od 5/8" ili 23 m creva od 3/4".

Obeležja i prednosti
2 x standardne spojnice za crevo
Ugaoni priključak za crevo
Gotovo montirano
Mogućnost fiksiranja štapa za zalivanje ili prskalice
  • Za povećanu mobilnost
Slobodnohodna ručica za obrtanje
  • Jednostavno rukovanje prilikom namotavanja i odmotavanja creva
Veliki točkovi
  • Za povećanu mobilnost
Viljuška za uključivanje, podesiva po visini
Kapacitet: 50 m 1/2" crevo ili 35 m 5/8" crevo ili 23 m 3/4" crevo
  • Za sva standardna baštenska creva
Funkcija sklapanja
  • Za odlaganje koje ne zauzima puno mesta.
Neklizajuća ergonomska drška
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 2,6
Težina sa ambalažom (kg) 2,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 440 x 485 x 857
Pribor
