Mesingana prskalica

Posebno robusna prskalica od mesinga za navodnjavanje malih/srednjih površina. Ergonomska gumena ručka za lako rukovanje. Intenzitet prskanja može se regulisati – od punog mlaza do prskanja.

Robusna mesingana prskalica za zalivanje malih do srednje velikih površina i bašta. Bilo za zalivanje korisnih, ukrasnih ili biljaka u saksijama ili za čišćenje baštenskih uređaja i nameštaja - ergonomski prilagođena ručica omogućuje ugodno rukovanje jednom rukom i garantuje da ćete bez muke moći da savladate i duže primene. Uz to prskalica nudi ostale ubedljive prednosti kao što su na primer podešavanje mlaza u skladu sa potrebom od punog mlaza do tankog mlaza. Pored visokog stepena jednostavnosti prilikom rukovanja i perfektne funkcionalnosti, baštenska prskalica podmićuje takođe atraktivnim dizajnom. Ukratko: Idealno rešenje za uživanje u prskanju bašte. Osim toga: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete.

Obeležja i prednosti
Od mesinga
  • Garantuje robusnost
Elementi od meke plastike sa prijanjanjem
  • Za više komfora i zaštite.
Moguće kontinualno određivanje slike raspršivanja od tačkastog do konusnog mlaza
  • Idealno može da se upotrebi za zalivanje (konusni mlaz) i čišćenje (tačkasti mlaz).
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja mesing
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 103 x 36 x 36

Oprema

  • Broj mlazova: 2
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Za zalivanje saksijskog cveća
  • Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
  • Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.