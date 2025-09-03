Mesingana prskalica
Posebno robusna prskalica od mesinga za navodnjavanje malih/srednjih površina. Ergonomska gumena ručka za lako rukovanje. Intenzitet prskanja može se regulisati – od punog mlaza do prskanja.
Robusna mesingana prskalica za zalivanje malih do srednje velikih površina i bašta. Bilo za zalivanje korisnih, ukrasnih ili biljaka u saksijama ili za čišćenje baštenskih uređaja i nameštaja - ergonomski prilagođena ručica omogućuje ugodno rukovanje jednom rukom i garantuje da ćete bez muke moći da savladate i duže primene. Uz to prskalica nudi ostale ubedljive prednosti kao što su na primer podešavanje mlaza u skladu sa potrebom od punog mlaza do tankog mlaza. Pored visokog stepena jednostavnosti prilikom rukovanja i perfektne funkcionalnosti, baštenska prskalica podmićuje takođe atraktivnim dizajnom. Ukratko: Idealno rešenje za uživanje u prskanju bašte. Osim toga: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete.
Obeležja i prednosti
Od mesinga
- Garantuje robusnost
Elementi od meke plastike sa prijanjanjem
- Za više komfora i zaštite.
Moguće kontinualno određivanje slike raspršivanja od tačkastog do konusnog mlaza
- Idealno može da se upotrebi za zalivanje (konusni mlaz) i čišćenje (tačkasti mlaz).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|mesing
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|103 x 36 x 36
Oprema
- Broj mlazova: 2
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za zalivanje saksijskog cveća
- Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.