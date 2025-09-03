Robusna mesingana prskalica za zalivanje malih do srednje velikih površina i bašta. Bilo za zalivanje korisnih, ukrasnih ili biljaka u saksijama ili za čišćenje baštenskih uređaja i nameštaja - ergonomski prilagođena ručica omogućuje ugodno rukovanje jednom rukom i garantuje da ćete bez muke moći da savladate i duže primene. Uz to prskalica nudi ostale ubedljive prednosti kao što su na primer podešavanje mlaza u skladu sa potrebom od punog mlaza do tankog mlaza. Pored visokog stepena jednostavnosti prilikom rukovanja i perfektne funkcionalnosti, baštenska prskalica podmićuje takođe atraktivnim dizajnom. Ukratko: Idealno rešenje za uživanje u prskanju bašte. Osim toga: Kärcher prskalice su kompatibilne sa svim klik sistemima, koje možete da dobijete.