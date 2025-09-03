Zidni držač
Praktični zidni držač za sigurno i čisto odlaganje štapova za zalivanje kao i upotrebu kao baštenskog tuša.
Na kompaktni zidni držač možete perfektno da fiksirate štapove za zalivanje, a na taj način idealno da ih koristite kao baštenske tuševe. Takođe za čisto i sigurno odlaganje štapova za zalivanje i cevi na unutrašnje zidove idealan je zidni držač. Zidni držač je namenjen za prečnike cevi od 16 – 20 mm. Tiplovi i zavrtnji su sadržani u obimu isporuke.
Obeležja i prednosti
Pogodno za cevi prečnika od 16 - 20 mm
- Fleksibilna primena.
Isporuka uključuje tiplove i zavrtnjeve
- Odmah spreman za start: U setu su sadržani svi delovi relevantni za sistem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|65 x 86 x 146