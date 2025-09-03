Na kompaktni zidni držač možete perfektno da fiksirate štapove za zalivanje, a na taj način idealno da ih koristite kao baštenske tuševe. Takođe za čisto i sigurno odlaganje štapova za zalivanje i cevi na unutrašnje zidove idealan je zidni držač. Zidni držač je namenjen za prečnike cevi od 16 – 20 mm. Tiplovi i zavrtnji su sadržani u obimu isporuke.