Zidni držač

Praktični zidni držač za sigurno i čisto odlaganje štapova za zalivanje kao i upotrebu kao baštenskog tuša.

Na kompaktni zidni držač možete perfektno da fiksirate štapove za zalivanje, a na taj način idealno da ih koristite kao baštenske tuševe. Takođe za čisto i sigurno odlaganje štapova za zalivanje i cevi na unutrašnje zidove idealan je zidni držač. Zidni držač je namenjen za prečnike cevi od 16 – 20 mm. Tiplovi i zavrtnji su sadržani u obimu isporuke.

Obeležja i prednosti
Pogodno za cevi prečnika od 16 - 20 mm
  • Fleksibilna primena.
Isporuka uključuje tiplove i zavrtnjeve
  • Odmah spreman za start: U setu su sadržani svi delovi relevantni za sistem.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 65 x 86 x 146