Oscilirajuća prskalica OS 3.220
Oscilirajuća prskalica OS 3.220 za zalivanje srednjih i velikih površina i bašti. Kontinuirano podešavanje dometa. Posebno dugovečan prenosnik. Maksimalno pokrivanje: 220 m2
Oscilirajuća prskalica OS 3.220 koristi se za zalivanje srednjih i velikih područja i bašti. Opseg oscilirajuće prskalice se može neprekidno menjati i podešavati po potrebi - do maksimalne površine zalivanja od 220 kvadratnih metara. Inovativna prskalica za zalivanje je opremljena posebno dugovečnim prenosnikom. U zavisnosti od zahteva, Kärcher raspršivači mogu biti opremljeni šiljcima ili klizačima. To znači da je novi oscilirajući Kärcher raspršivač sada još jednostavniji za korišćenje. Naravno, Kärcher prskalice imaju i testiran sistem klik-spojnica preko kojih se lako povezuju s baštenskim crevom. Kärcher: Pametan izbor rešenja za zalivanje.
Obeležja i prednosti
Kontinuirano podešavanje dometaZa ciljano zalivanje
Loop rukohvat za odlaganje uređajaZa jednostavno čuvanje/kačenje.
Dolazi s iglom za čišćenjeZa lako čišćenje mlaznica
Naročito dugotrajni menjač
- Za duže vreme rada i duži vek trajanja uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površina zalivanja 2 bara
|45 - 120 m²
|Površina zalivanja 4 bara
|80 - 220 m²
|Širina prskanja (2 bar) (m)
|9
|Širina prskanja (4 bar) (m)
|13
|Domet prskanja (2 bar) (m)
|5 - 14
|Domet prskanja (4 bar) (m)
|6 - 17
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|450 x 136 x 86
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Travnjak
