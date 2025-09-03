Oscilirajuća prskalica OS 3.220

Oscilirajuća prskalica OS 3.220 za zalivanje srednjih i velikih površina i bašti. Kontinuirano podešavanje dometa. Posebno dugovečan prenosnik. Maksimalno pokrivanje: 220 m2

Oscilirajuća prskalica OS 3.220 koristi se za zalivanje srednjih i velikih područja i bašti. Opseg oscilirajuće prskalice se može neprekidno menjati i podešavati po potrebi - do maksimalne površine zalivanja od 220 kvadratnih metara. Inovativna prskalica za zalivanje je opremljena posebno dugovečnim prenosnikom. U zavisnosti od zahteva, Kärcher raspršivači mogu biti opremljeni šiljcima ili klizačima. To znači da je novi oscilirajući Kärcher raspršivač sada još jednostavniji za korišćenje. Naravno, Kärcher prskalice imaju i testiran sistem klik-spojnica preko kojih se lako povezuju s baštenskim crevom. Kärcher: Pametan izbor rešenja za zalivanje.

Obeležja i prednosti
Kontinuirano podešavanje dometa
Za ciljano zalivanje
Loop rukohvat za odlaganje uređaja
Za jednostavno čuvanje/kačenje.
Dolazi s iglom za čišćenje
Za lako čišćenje mlaznica
Naročito dugotrajni menjač
  • Za duže vreme rada i duži vek trajanja uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Površina zalivanja 2 bara 45 - 120 m²
Površina zalivanja 4 bara 80 - 220 m²
Širina prskanja (2 bar) (m) 9
Širina prskanja (4 bar) (m) 13
Domet prskanja (2 bar) (m) 5 - 14
Domet prskanja (4 bar) (m) 6 - 17
Boja crna
Težina (kg) 0,4
Težina sa ambalažom (kg) 0,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 450 x 136 x 86
Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Travnjak
