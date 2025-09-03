Oscilirajuća prskalica OS 3.220 koristi se za zalivanje srednjih i velikih područja i bašti. Opseg oscilirajuće prskalice se može neprekidno menjati i podešavati po potrebi - do maksimalne površine zalivanja od 220 kvadratnih metara. Inovativna prskalica za zalivanje je opremljena posebno dugovečnim prenosnikom. U zavisnosti od zahteva, Kärcher raspršivači mogu biti opremljeni šiljcima ili klizačima. To znači da je novi oscilirajući Kärcher raspršivač sada još jednostavniji za korišćenje. Naravno, Kärcher prskalice imaju i testiran sistem klik-spojnica preko kojih se lako povezuju s baštenskim crevom. Kärcher: Pametan izbor rešenja za zalivanje.