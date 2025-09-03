Jedan set za brojne zadatke zalivanja. Set za multifunkcionalni pištolj za prskanje se prilagođava različitim potrebama raznih biljaka. Multifunkcionalni pištolji za prskanje modema Plus (br. 2.645-269.0) zalivaju bezbedno od kapanja i raspolažu sa 4 slike raspršivanja: brizganje, tačkasti mlaz i pljosnati mlaz kao i raspršena magla. Na taj način multifunkcionalni pištolj za prskanje ne izvodi majstorski samo zadatke oko prskanja nego i lake zadatke na čišćenju. Zaokretljivi rukohvat sa blokirajućim okidačem može da se usmeri prema napred ili prema nazad i time omogući individualni komfor opsluživanja tipičan za Kärcher. Osim toga Set sadrži 2 prvoklasne spojnice Plus sa kopčom - jedna uključujući Aqua Stop – kao i priključni element G3/4" za slavinu sa redukcionim elementom G1/2". Zahvaljujući praktičnom Aqua Stop voda ne ističe ni onda, kada se skine prskalica i slavina pri tome bude otvorena. Spojnice su osim toga upotrebljive za sve uobičajene prečnike baštenskog creva. Uostalom: Kärcher prskalice i spojnice su kompatibilne sa svim na tržištu dostupnim Klick sistemima i bez teškoća mogu tako da se priključe na Vaše baštensko crevo.