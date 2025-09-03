Multifunkcionalni pištolj za prskanje Set Plus
Načinjen za složene zadatke zalivanja u bašti: set za multifunkcionalni pištolj za prskanje uključujući priključak za slavinu kao i 2 spojnice sa kopčom (jedna od njih sa Aqua Stop).
Jedan set za brojne zadatke zalivanja. Set za multifunkcionalni pištolj za prskanje se prilagođava različitim potrebama raznih biljaka. Multifunkcionalni pištolji za prskanje modema Plus (br. 2.645-269.0) zalivaju bezbedno od kapanja i raspolažu sa 4 slike raspršivanja: brizganje, tačkasti mlaz i pljosnati mlaz kao i raspršena magla. Na taj način multifunkcionalni pištolj za prskanje ne izvodi majstorski samo zadatke oko prskanja nego i lake zadatke na čišćenju. Zaokretljivi rukohvat sa blokirajućim okidačem može da se usmeri prema napred ili prema nazad i time omogući individualni komfor opsluživanja tipičan za Kärcher. Osim toga Set sadrži 2 prvoklasne spojnice Plus sa kopčom - jedna uključujući Aqua Stop – kao i priključni element G3/4" za slavinu sa redukcionim elementom G1/2". Zahvaljujući praktičnom Aqua Stop voda ne ističe ni onda, kada se skine prskalica i slavina pri tome bude otvorena. Spojnice su osim toga upotrebljive za sve uobičajene prečnike baštenskog creva. Uostalom: Kärcher prskalice i spojnice su kompatibilne sa svim na tržištu dostupnim Klick sistemima i bez teškoća mogu tako da se priključe na Vaše baštensko crevo.
Obeležja i prednosti
Specijalna membranska tehnologija
- Obezbeđuje sigurno korišćenje bez kapanja čak i kod promene slike raspršivanja, kao i kod zaustavljanja vode.
Okretljivi rukohvat
- Mogućnost za individualno opsluživanje sa rukohvatom zaokretljivim prema napred ili prema nazad.
Ergonomski ventil za regulaciju
- Regulisanje količine protoka vode na prskalici sa samo jednom rukom.
Jednostavno bravljenje okidača
- Za komforno i permanentno zalivanje.
Mogućnost biranja četiri slike raspršivanja sa uskočnom funkcijom: brizganje, horizontalni pljosnati mlaz, kapljični mlaz, raspršena magla
- Za svaku oblast primene pravilna slika raspršivanja.
Elementi od mekane plastike
- Za sprečavanje isklizavanja, za više komfora i za zaštitu od oštećenja.
Moguće skidanje diska brizgaljke
- Za čišćenje membrane i začepljenih mlaznica.
Aqua Stop
- Za bezbedno otkačinjanje pribora od creva bez prskanja
Univerzalne spojnice (1/2", 5/8", 3/4")
- Odgovara svim uobičajenim baštenskim crevima
Klik sistem
- Odgovara svim poznatim markama
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|192 x 70 x 162
Oprema
- Broj mlazova: 4
- Okretljivi rukohvat
- Zatvaranje na ručki
- Količina vode se može regulisati
- Funkcija samopražnjenja
- Elementi od mekane plastike