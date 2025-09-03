3-kraka spojnica

3-kraka spojnica za precizno povezivanje tri creva. Robustan kvalitet i atraktivan dizajn.

Netaknuti priključci na slavinu, spojnice za creva i creva su temelj efikasnog zalivanja. Iz tog razloga Kärcher nudi kompletnu seriju pribora za povezivanje, otkačivanje i popravljanje sistema za zalivanje. Na primer 3-kraka spojnica za precizno povezivanje 3 creva. 3-kraka spojnica je univerzalno primenljiva za sva uobičajena baštenska creva i podmićuje zahvaljujući robusnom kvalitetu i ergonomskom dizajnu za jednostavno rukovanje. 3-kraka spojnica je kompatibilna sa tri najuobičajenija prečnika za creva i svim klik sistemima, koje možete da dobijete.

Obeležja i prednosti
Robusni dizajn
  • Garantuje robusnost
Za povezivanje tri creva
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 15 x 65 x 60