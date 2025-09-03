Dragoceni 3-kraki razdelnik sa priključkom za slavinu od G1/i elementom za redukciju od G3/4 za zalivanje pomoću tri creva istovremeno. 3-kraki razdelnik raspolaže sa tri priključka za slavinu sa tri nezavisna kontinuirana regulatora i odlikuje se optimizovanim protokom vode. Univerzalno je primenljiv u kombinaciji sa svim uobičajenim baštenskim crevima i podmićuje zahvaljujući robusnom kvalitetu i ergonomskom dizajnu za prijatno i lako rukovanje. Lakohodna holender navrtka sa robusnim unutrašnjim navojem garantuje jednostavno i ugodno fiksiranje na slavinu za vodu. 3-kraki razdelnik je kompatibilan sa većinom klik sistema, koje možete dobiti.