3-kraki razdelnik
3-kraki razdelnik s 3 nezavisna, pojedinačno podesiva priključka za vodu. Savršeno za povezivanje tri creva na jednu slavinu. (priključak za slavinu G1, reducir G3/4)
Dragoceni 3-kraki razdelnik sa priključkom za slavinu od G1/i elementom za redukciju od G3/4 za zalivanje pomoću tri creva istovremeno. 3-kraki razdelnik raspolaže sa tri priključka za slavinu sa tri nezavisna kontinuirana regulatora i odlikuje se optimizovanim protokom vode. Univerzalno je primenljiv u kombinaciji sa svim uobičajenim baštenskim crevima i podmićuje zahvaljujući robusnom kvalitetu i ergonomskom dizajnu za prijatno i lako rukovanje. Lakohodna holender navrtka sa robusnim unutrašnjim navojem garantuje jednostavno i ugodno fiksiranje na slavinu za vodu. 3-kraki razdelnik je kompatibilan sa većinom klik sistema, koje možete dobiti.
Obeležja i prednosti
Tri izlaza za vodu, koja se mogu regulisati nezavisno jedan od drugog
- Posebno korišćenje tri izlaza za vodu na jednoj slavini.
Sa integrisanim predfilterom
- Za ekstra dugačak radni vek.
Lakohodna obuhvatna navrtka
- Jednostavno pričvršćivanje na slavine sa navojem od 1" ili 3/4".
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|60 x 22 x 180
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.