Skupocena mesingana spojnica za crevo, za creva od 1/2" i 5/8". Sa komfornim gumenim prstenom na dršci za lagano rukovanje i bolje fiksiranje. Nova Kärcher mesingana linija za poluprofesionalnu primenu u bašti podmićuje zahvaljujući kvalitetu, koji je dorastao svakom pritisku. Skupocena obrada i robustan materijal garantuju naročito dug vek trajanja - takođe i u slučaju jakog opterećenja. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje!