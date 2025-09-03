Mesingani priključak G1
Robustan mesingani priključak za slavinu G1 za dug vek trajanja takođe u slučaju jakog opterećenja. Sa komfornim gumenim prstenom na dršci – za lagano rukovanje i bolje fiksiranje.
Skupoceni mesingani priključak za slavinu G1 sa komfornim gumenim prstenom na dršci za lako rukovanje i bolje fiksiranje. Nova Kärcher mesingana linija za poluprofesionalnu primenu u bašti podmićuje zahvaljujući kvalitetu, koji je dorastao svakom pritisku. Skupocena obrada i robustan materijal garantuju naročito dug vek trajanja - takođe i u slučaju jakog opterećenja. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje!
Obeležja i prednosti
Visoko kvalitetan priključak za slavinu od mesinga
- Robusnost i dugotrajnost
Komforni gumeni prsten na dršci
- Za lako rukovanje i bolje fiksiranje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina navoja
|G1
|Boja
|mesing
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|40 x 43 x 43
Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.
Područja primene
- Zalivanje bašte
- Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
- Za zalivanje saksijskog cveća
- Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
- Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.