Mesingani priključak G1

Robustan mesingani priključak za slavinu G1 za dug vek trajanja takođe u slučaju jakog opterećenja. Sa komfornim gumenim prstenom na dršci – za lagano rukovanje i bolje fiksiranje.

Skupoceni mesingani priključak za slavinu G1 sa komfornim gumenim prstenom na dršci za lako rukovanje i bolje fiksiranje. Nova Kärcher mesingana linija za poluprofesionalnu primenu u bašti podmićuje zahvaljujući kvalitetu, koji je dorastao svakom pritisku. Skupocena obrada i robustan materijal garantuju naročito dug vek trajanja - takođe i u slučaju jakog opterećenja. Jer zalivanje pomoću Kärcher-a je mudro zalivanje!

Obeležja i prednosti
Visoko kvalitetan priključak za slavinu od mesinga
  • Robusnost i dugotrajnost
Komforni gumeni prsten na dršci
  • Za lako rukovanje i bolje fiksiranje
Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina navoja G1
Boja mesing
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 40 x 43 x 43

Kod spajanja ovih proizvoda na mrežu pijaće vode potrebno je pridržavati se zahteva norme EN 1717. U slučaju potrebe, raspitajte se kod svog stručnjaka za sanitarije.

Područja primene
  • Zalivanje bašte
  • Za zalivanje voćnjaka/povrtnjaka velikih površina
  • Za zalivanje saksijskog cveća
  • Za zalivanje ukrasnih biljaka (malih površina, pojedinačnih, saksijskih biljaka)
  • Za čišćenje baštenske mehanizacije i alata.