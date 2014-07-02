Sredstvo za negu mat podova od kamena/linoleuma/PVC-a RM 532, 1l
Optimalna nega i zaštita mat podova od veštačkog i prirodnog kamena, linoleuma i PVC-a. Tragova po parketu više nema, zaštitni sloj je obnovljen, a parket postaje mat sjajan. Napomena: Pustite tretirane podove da se suše 24 sata, ne brišite vodom, ne pomerajte nameštaj i ne hodajte po podovima u cipelama. Čuvati na mestu zaštićenom od mraza.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Pakovanje (Kom)
|6
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|100 x 100 x 215
Područja primene
- Mat podovi od veštačkog i prirodnog kamena
- Podovi od linoleuma
- PVC podovi