Sredstvo za negu mat podova od kamena/linoleuma/PVC-a RM 532, 1l

Optimalna nega i zaštita mat podova od veštačkog i prirodnog kamena, linoleuma i PVC-a. Tragova po parketu više nema, zaštitni sloj je obnovljen, a parket postaje mat sjajan. Napomena: Pustite tretirane podove da se suše 24 sata, ne brišite vodom, ne pomerajte nameštaj i ne hodajte po podovima u cipelama. Čuvati na mestu zaštićenom od mraza.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Pakovanje (Kom) 6
Težina sa ambalažom (kg) 1,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Mat podovi od veštačkog i prirodnog kamena
  • Podovi od linoleuma
  • PVC podovi