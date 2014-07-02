Sredstvo za negu voskiranog parketa i parketa sa uljano-voskirnim premazom RM 530, 1l

Optimalna nega i zaštita voskiranih drvenih podova ili drvenih podova sa uljano-voskirnim premazom. Tragova po parketu više nema, zaštitni sloj je obnovljen, a parket postaje blistavo sjajan. Napomena: ostavite tretirane podove da se suše 24 sata, ne brišite vodom, ne pomerajte nameštaj i ne hodajte po podovima u cipelama. Čuvati na mestu zaštićenom od mraza.