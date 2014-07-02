Sredstvo za negu voskiranog parketa i parketa sa uljano-voskirnim premazom RM 530, 1l

Optimalna nega i zaštita voskiranih drvenih podova ili drvenih podova sa uljano-voskirnim premazom. Tragova po parketu više nema, zaštitni sloj je obnovljen, a parket postaje blistavo sjajan. Napomena: ostavite tretirane podove da se suše 24 sata, ne brišite vodom, ne pomerajte nameštaj i ne hodajte po podovima u cipelama. Čuvati na mestu zaštićenom od mraza.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Pakovanje (Kom) 6
Težina (kg) 1
Težina sa ambalažom (kg) 1,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Sredstvo za negu voskiranog parketa i parketa sa uljano-voskirnim premazom RM 530, 1l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Voskirani drveni podovi
  • Drveni podovi sa uljano-voskirnim premazom