Sredstvo za negu voskiranog parketa i parketa sa uljano-voskirnim premazom RM 530, 1l
Optimalna nega i zaštita voskiranih drvenih podova ili drvenih podova sa uljano-voskirnim premazom. Tragova po parketu više nema, zaštitni sloj je obnovljen, a parket postaje blistavo sjajan. Napomena: ostavite tretirane podove da se suše 24 sata, ne brišite vodom, ne pomerajte nameštaj i ne hodajte po podovima u cipelama. Čuvati na mestu zaštićenom od mraza.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Pakovanje (Kom)
|6
|Težina (kg)
|1
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|100 x 100 x 215
Područja primene
- Voskirani drveni podovi
- Drveni podovi sa uljano-voskirnim premazom