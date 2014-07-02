Osnovno sredstvo za čišćenje tvrdih podova RM 533, 1l
Za temeljno odstranjivanje starih zaštitnih slojeva i uporne nečistoće sa kamena, linoleuma i PVC-a. Za najbolje rezultate koristiti ga zajedno sa Kärcher sredstvima za negu. Može se koristiti za uobičajeno čišćenje lakiranog parketa i plute. Napomena: nije prikladno za nelakirane drvene površine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Pakovanje (Kom)
|6
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|90 x 90 x 215
Područja primene
- Kameni podovi
- Podovi od linoleuma
- PVC podovi