Osnovno sredstvo za čišćenje tvrdih podova RM 533, 1l

Za temeljno odstranjivanje starih zaštitnih slojeva i uporne nečistoće sa kamena, linoleuma i PVC-a. Za najbolje rezultate koristiti ga zajedno sa Kärcher sredstvima za negu. Može se koristiti za uobičajeno čišćenje lakiranog parketa i plute. Napomena: nije prikladno za nelakirane drvene površine.