Osnovno sredstvo za čišćenje tvrdih podova RM 533, 1l

Za temeljno odstranjivanje starih zaštitnih slojeva i uporne nečistoće sa kamena, linoleuma i PVC-a. Za najbolje rezultate koristiti ga zajedno sa Kärcher sredstvima za negu. Može se koristiti za uobičajeno čišćenje lakiranog parketa i plute. Napomena: nije prikladno za nelakirane drvene površine.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Pakovanje (Kom) 6
Težina sa ambalažom (kg) 1,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 90 x 90 x 215
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Kameni podovi
  • Podovi od linoleuma
  • PVC podovi