Sredstvo za impregnaciju tekstila Care Tex RM 762, 500ml
Izuzetno efikasna, dugotrajna zaštita svih tekstilnih pokrivača. Tepisi, meblovi i presvlake u automobilima oblažu se zaštitnim slojem koji odbija nečistoće i na taj način postaju zaštićeni od nakupljanje prljavštine u budućnosti. Nečistoća se onda mnogo lakše i temeljnije može usisati.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Pakovanje (Kom)
|8
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|65 x 65 x 210
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Tepisi
- Tapaciranje
- Auto sedišta