Sredstvo za impregnaciju tekstila Care Tex RM 762, 500ml

Izuzetno efikasna, dugotrajna zaštita svih tekstilnih pokrivača. Tepisi, meblovi i presvlake u automobilima oblažu se zaštitnim slojem koji odbija nečistoće i na taj način postaju zaštićeni od nakupljanje prljavštine u budućnosti. Nečistoća se onda mnogo lakše i temeljnije može usisati.