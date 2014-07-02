Sredstvo za impregnaciju tekstila Care Tex RM 762, 500ml

Izuzetno efikasna, dugotrajna zaštita svih tekstilnih pokrivača. Tepisi, meblovi i presvlake u automobilima oblažu se zaštitnim slojem koji odbija nečistoće i na taj način postaju zaštićeni od nakupljanje prljavštine u budućnosti. Nečistoća se onda mnogo lakše i temeljnije može usisati.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (ml) 500
Pakovanje (Kom) 8
Težina sa ambalažom (kg) 0,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 65 x 65 x 210
Područja primene
  • Tepisi
  • Tapaciranje
  • Auto sedišta