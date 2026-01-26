Filter-kese od netkanog tekstila KFI 487
Filter-kesa izuzetno otporna na cepanje, od netkanog tekstila, s visokim stepenom izdvajanja. Znatno duži intervali usisavanja u poređenju s papirnim filter-kesama. Za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje iz Home & Garden linije od MV 4 do MV 6 i WD 4 do WD 6.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|4
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|260 x 190 x 13
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Suva prljavština
- Vlažna zemlja