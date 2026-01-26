Izuzetno otporne filter-kese od netkanog tekstila imaju visok stepen izdvajanja prašine i omogućavaju znatno duže usisavanje nego s običnim papirnim filter-kesama. Filter-kese od netkanog tekstila prikladne su za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje iz Home & Garden linije od MV 4 do MV 6 i WD 4 do WD 6.