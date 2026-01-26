Filter-kese od netkanog tekstila KFI 487

Filter-kesa izuzetno otporna na cepanje, od netkanog tekstila, s visokim stepenom izdvajanja. Znatno duži intervali usisavanja u poređenju s papirnim filter-kesama. Za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje iz Home & Garden linije od MV 4 do MV 6 i WD 4 do WD 6.

Izuzetno otporne filter-kese od netkanog tekstila imaju visok stepen izdvajanja prašine i omogućavaju znatno duže usisavanje nego s običnim papirnim filter-kesama. Filter-kese od netkanog tekstila prikladne su za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje iz Home & Garden linije od MV 4 do MV 6 i WD 4 do WD 6.

Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 4
Boja bela
Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 260 x 190 x 13
Područja primene
  • Suva prljavština
  • Vlažna zemlja