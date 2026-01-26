Naš usisivač T 10/1 Adv HEPA sa zapreminom rezervoara od 10 litara iznenadiće čak i iskusne profesionalce maksimalnom usisnom snagom i istovremeno izuzetno niskim nivoom buke u radu. Usisivač stvara impresivan vakuum od 22 kPa angažovanjem 700 W snage, pružajući vrhunske rezultate čišćenja u kancelarijama, maloprodajnim i ugostiteljskim objektima i zdravstvenim ustanovama. Nivo buke od 57 dB(A) toliko je nizak da se uređaj može koristiti čak i noću u bolnicama i hotelima, što ga čini savršenim za profesionalne pružaoce usluga održavanja. Integrisani HEPA 14 filter sertifikovan prema standardu DIN EN 1822:2019 zadržava čak i najsitnije čestice veličine tek nekoliko mikrometara, uz stepen izdvajanja od 99,995%. Skoro u celosti zadržava čak i aerosole, viruse i mikrobe, zahvaljujući čemu pruža najviši nivo bezbednosti u područjima sa strogim higijenskim zahtevima. Kompaktan, sa zaštitom od prevrtanja, robustan i lak za održavanje, ergonomski oblikovan: T 10/1 Adv HEPA osvaja praktičnim rukovanjem pomoću nožnog prekidača, pretincem i kukom za odlaganje kabla, stabilnim parkirnim položajem za podnu mlaznicu i filter-kesom od netkanog tekstila.