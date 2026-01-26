Suvi usisivač T 10/1 Adv HEPA

Kompaktni, ergonomski, robusni usisivač za suvo usisavanje T 10/1 Adv HEPA sa zaštitom od prevrtanja zadiviće vas malom bukom u radu, visokoefikasnim HEPA 14 filterom i lakim održavanjem.

Naš usisivač T 10/1 Adv HEPA sa zapreminom rezervoara od 10 litara iznenadiće čak i iskusne profesionalce maksimalnom usisnom snagom i istovremeno izuzetno niskim nivoom buke u radu. Usisivač stvara impresivan vakuum od 22 kPa angažovanjem 700 W snage, pružajući vrhunske rezultate čišćenja u kancelarijama, maloprodajnim i ugostiteljskim objektima i zdravstvenim ustanovama. Nivo buke od 57 dB(A) toliko je nizak da se uređaj može koristiti čak i noću u bolnicama i hotelima, što ga čini savršenim za profesionalne pružaoce usluga održavanja. Integrisani HEPA 14 filter sertifikovan prema standardu DIN EN 1822:2019 zadržava čak i najsitnije čestice veličine tek nekoliko mikrometara, uz stepen izdvajanja od 99,995%. Skoro u celosti zadržava čak i aerosole, viruse i mikrobe, zahvaljujući čemu pruža najviši nivo bezbednosti u područjima sa strogim higijenskim zahtevima. Kompaktan, sa zaštitom od prevrtanja, robustan i lak za održavanje, ergonomski oblikovan: T 10/1 Adv HEPA osvaja praktičnim rukovanjem pomoću nožnog prekidača, pretincem i kukom za odlaganje kabla, stabilnim parkirnim položajem za podnu mlaznicu i filter-kesom od netkanog tekstila.

Obeležja i prednosti
Filter HEPA 14 visokog učinka
  • Za najviše standarde bezbednosti u prostorima gde je higijena presudna.
  • Visok stepen filtriranja i izdvajanja od 99,995% zadržava sićušne čestice.
  • Sertifikovano u skladu sa standardom ispitivanja DIN EN 1822:2019.
Nizak stepen buke u radu od samo 57 db(A)
  • Omogućava usisavanje u prostorima gde je potrebna tišina i noću.
  • Veća udobnost za rukovaoca.
Veoma jednostavno servisiranje
  • Jednostavna zamena utičnog napojnog kabla, bez ikakvog predznanja.
  • Skraćuje vreme rada i smanjuje troškove servisiranja.
Dugovečna, izdržljiva konstrukcija uređaja
  • Dug radni vek garantuje visoku efikasnost.
  • Lako i praktično prenošenje i odlaganje.
  • Robusni branik štiti uređaj od udara i udaraca.
Velika, okrugla korpa trajnog glavnog filtera izrađena od perivog netkanog tekstila
  • Velika stabilnost tokom dugog perioda kod usisavanja bez filter-vreće od netkanog tekstila.
Integrisana pregrada za kabl
  • Kabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen.
Nožni prekidač kao dopunska pogodnost
  • Bez saginjanja tokom rada.
  • Udobno uključivanja i isključivanje usisivača.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje (mbar/kPa) 220 / 22
Protok vazduha (l/s) 43
Nominalna snaga (W) 700
Kapacitet posude (l) 10
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 12
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 57
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 6,5
Težina sa ambalažom (kg) 9,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 355 x 310 x 410

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2.5 m
  • Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
  • Broj usisnih cevi: 2 Kom
  • Dužina usisnih cevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
  • Preklopna podna papučica
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Filter za zaštitu motora
  • HEPA tip filtera: HEPA 14 filter
  • Trajna korpa filtera: flis

Oprema

  • Materijal posude: Plastika
  • Integrisana pregrada za mrežni kabl
  • Plug-in power cable: standard
Suvi usisivač T 10/1 Adv HEPA
Područja primene
  • Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
  • Za temeljno čišćenje svih podnih podloga, od tvrdih do tepiha
  • Svestranost i mogućnost primene na mestima s visokim zahtevima za higijenu
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.