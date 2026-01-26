Suvi usisivač T 10/1 Adv HEPA
Kompaktni, ergonomski, robusni usisivač za suvo usisavanje T 10/1 Adv HEPA sa zaštitom od prevrtanja zadiviće vas malom bukom u radu, visokoefikasnim HEPA 14 filterom i lakim održavanjem.
Naš usisivač T 10/1 Adv HEPA sa zapreminom rezervoara od 10 litara iznenadiće čak i iskusne profesionalce maksimalnom usisnom snagom i istovremeno izuzetno niskim nivoom buke u radu. Usisivač stvara impresivan vakuum od 22 kPa angažovanjem 700 W snage, pružajući vrhunske rezultate čišćenja u kancelarijama, maloprodajnim i ugostiteljskim objektima i zdravstvenim ustanovama. Nivo buke od 57 dB(A) toliko je nizak da se uređaj može koristiti čak i noću u bolnicama i hotelima, što ga čini savršenim za profesionalne pružaoce usluga održavanja. Integrisani HEPA 14 filter sertifikovan prema standardu DIN EN 1822:2019 zadržava čak i najsitnije čestice veličine tek nekoliko mikrometara, uz stepen izdvajanja od 99,995%. Skoro u celosti zadržava čak i aerosole, viruse i mikrobe, zahvaljujući čemu pruža najviši nivo bezbednosti u područjima sa strogim higijenskim zahtevima. Kompaktan, sa zaštitom od prevrtanja, robustan i lak za održavanje, ergonomski oblikovan: T 10/1 Adv HEPA osvaja praktičnim rukovanjem pomoću nožnog prekidača, pretincem i kukom za odlaganje kabla, stabilnim parkirnim položajem za podnu mlaznicu i filter-kesom od netkanog tekstila.
Obeležja i prednosti
Filter HEPA 14 visokog učinka
- Za najviše standarde bezbednosti u prostorima gde je higijena presudna.
- Visok stepen filtriranja i izdvajanja od 99,995% zadržava sićušne čestice.
- Sertifikovano u skladu sa standardom ispitivanja DIN EN 1822:2019.
Nizak stepen buke u radu od samo 57 db(A)
- Omogućava usisavanje u prostorima gde je potrebna tišina i noću.
- Veća udobnost za rukovaoca.
Veoma jednostavno servisiranje
- Jednostavna zamena utičnog napojnog kabla, bez ikakvog predznanja.
- Skraćuje vreme rada i smanjuje troškove servisiranja.
Dugovečna, izdržljiva konstrukcija uređaja
- Dug radni vek garantuje visoku efikasnost.
- Lako i praktično prenošenje i odlaganje.
- Robusni branik štiti uređaj od udara i udaraca.
Velika, okrugla korpa trajnog glavnog filtera izrađena od perivog netkanog tekstila
- Velika stabilnost tokom dugog perioda kod usisavanja bez filter-vreće od netkanog tekstila.
Integrisana pregrada za kabl
- Kabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen.
Nožni prekidač kao dopunska pogodnost
- Bez saginjanja tokom rada.
- Udobno uključivanja i isključivanje usisivača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Usisavanje (mbar/kPa)
|220 / 22
|Protok vazduha (l/s)
|43
|Nominalna snaga (W)
|700
|Kapacitet posude (l)
|10
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|12
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|57
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|6,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|9,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|355 x 310 x 410
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2.5 m
- Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 505 mm
- Materijal usisnih cevi: Čelik, hrom
- Preklopna podna papučica
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Filter za zaštitu motora
- HEPA tip filtera: HEPA 14 filter
- Trajna korpa filtera: flis
Oprema
- Materijal posude: Plastika
- Integrisana pregrada za mrežni kabl
- Plug-in power cable: standard
Područja primene
- Savršen za upotrebu u hotelijerstvu, dostavi hrane, maloprodaji i čišćenju zgrada
- Za temeljno čišćenje svih podnih podloga, od tvrdih do tepiha
- Svestranost i mogućnost primene na mestima s visokim zahtevima za higijenu
