Suvi usisivač T 15/1
Upotpunili smo postojeći asortiman komercijalnih usisivača za suvo usisavanje usisivačem T 15/1 i ponovo imamo vrhunski model najviše klase u ovom važnom tržišnom segmentu.
Ekstremno tihi usisivač izuzetne ergonomske udobnosti koja se ogleda u spoju praktičnog integrisanog držača za crevo, kabl i dodatni pribor i dve parking-pozicije za podnu mlaznicu odlične usisne snage i ogromnog radnog prečnika.
Obeležja i prednosti
Gleitflex-kabalMože se namotati oko gornjeg dela mašine ili zakačiti na kuku za kabl.
Integrisana pregrada za odlaganje priboraPotpuna integracija dodatne opreme u zadnjem delu mašine olakšava korisniku pristup opremi koja mu je potrebna u raznim situacijama čišćenja.
Nožni prekidač kao dopunska pogodnostBez saginjanja tokom rada.
Glavni korpa filter
- Veliki trajni glavni filter od perivog najlona osigurava optimalno odvajanje prašine. Uređaj radi sa filterskom kesom ili bez nje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Usisavanje (mbar/kPa)
|220 / 22
|Protok vazduha (l/s)
|43
|Nominalna snaga (W)
|700
|Kapacitet posude (l)
|15
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Dužina kabla (m)
|15
|Nivo zvučnog pritiska (dB(A))
|60
|Boja
|tamnosiva boja
|Težina bez pribora (kg)
|7,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|434 x 316 x 400
Scope of supply
- Dužina usisnog creva: 2 m
- Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
- Teleskopska usisna cev: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopska usisna cev, materijal: Čelik, hrom
- Preklopna podna papučica
- Nastavak za tapacir
- Uski nastavak
- Usisna četka
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kese: flis
- Filter za zaštitu motora
- Trajna korpa filtera: flis
Oprema
- Materijal posude: Plastika
- Integrisana pregrada za mrežni kabl
- Kuka za kabl
- Integrisana pregrada za odlaganje pribora
