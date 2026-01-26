Suvi usisivač T 15/1

Upotpunili smo postojeći asortiman komercijalnih usisivača za suvo usisavanje usisivačem T 15/1 i ponovo imamo vrhunski model najviše klase u ovom važnom tržišnom segmentu.

Ekstremno tihi usisivač izuzetne ergonomske udobnosti koja se ogleda u spoju praktičnog integrisanog držača za crevo, kabl i dodatni pribor i dve parking-pozicije za podnu mlaznicu odlične usisne snage i ogromnog radnog prečnika.

Obeležja i prednosti
Suvi usisivač T 15/1: Gleitflex-kabal
Gleitflex-kabal
Može se namotati oko gornjeg dela mašine ili zakačiti na kuku za kabl.
Suvi usisivač T 15/1: Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Potpuna integracija dodatne opreme u zadnjem delu mašine olakšava korisniku pristup opremi koja mu je potrebna u raznim situacijama čišćenja.
Suvi usisivač T 15/1: Nožni prekidač kao dopunska pogodnost
Nožni prekidač kao dopunska pogodnost
Bez saginjanja tokom rada.
Glavni korpa filter
  • Veliki trajni glavni filter od perivog najlona osigurava optimalno odvajanje prašine. Uređaj radi sa filterskom kesom ili bez nje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Usisavanje (mbar/kPa) 220 / 22
Protok vazduha (l/s) 43
Nominalna snaga (W) 700
Kapacitet posude (l) 15
Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Dužina kabla (m) 15
Nivo zvučnog pritiska (dB(A)) 60
Boja tamnosiva boja
Težina bez pribora (kg) 7,1
Težina sa ambalažom (kg) 11,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 434 x 316 x 400

Scope of supply

  • Dužina usisnog creva: 2 m
  • Krivina: Antistatičan sa regulatorom protoka vazduha
  • Teleskopska usisna cev: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopska usisna cev, materijal: Čelik, hrom
  • Preklopna podna papučica
  • Nastavak za tapacir
  • Uski nastavak
  • Usisna četka
  • Broj filter kesa: 1 Kom
  • Materijal filter kese: flis
  • Filter za zaštitu motora
  • Trajna korpa filtera: flis

Oprema

  • Materijal posude: Plastika
  • Integrisana pregrada za mrežni kabl
  • Kuka za kabl
  • Integrisana pregrada za odlaganje pribora
Suvi usisivač T 15/1
Suvi usisivač T 15/1
Videos
Pribor
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.