ข้อต่อแบบมีจุกอเนกประสงค์ (Universal Aqua Stop)

ข้อต่อแบบมีจุกอเนกประสงค์ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดการที่สะดวก

ข้อต่อแบบมีจุกอเนกประสงค์ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดการที่สะดวกและช่วยให้คุณทำความสะอาดได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติและจุดเด่น
Aqua Stop
  • สำหรับการถอดอุปกรณ์เสริมอย่างปลอดภัยจากท่อโดยไม่ต้องสาด
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • สำหรับการจัดการง่าย
ระบบตะขอและห่วง
  • ทำงานร่วมกับแบรนด์ที่รู้จักกันดีทั้งหมด
สากล (1/2 ", 5/8", 3/4 ")
  • เหมาะสำหรับท่อสวนมาตรฐานทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
สี สีเหลือง
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.042
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.093
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 70 x 33 x 42
ข้อต่อแบบมีจุกอเนกประสงค์ (Universal Aqua Stop)
รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน