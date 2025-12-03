ข้อต่อแบบมีจุกอเนกประสงค์ (Universal Aqua Stop)
ข้อต่อแบบมีจุกอเนกประสงค์ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดการที่สะดวก
ข้อต่อแบบมีจุกอเนกประสงค์ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการจัดการที่สะดวกและช่วยให้คุณทำความสะอาดได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติและจุดเด่น
Aqua Stop
- สำหรับการถอดอุปกรณ์เสริมอย่างปลอดภัยจากท่อโดยไม่ต้องสาด
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- สำหรับการจัดการง่าย
ระบบตะขอและห่วง
- ทำงานร่วมกับแบรนด์ที่รู้จักกันดีทั้งหมด
สากล (1/2 ", 5/8", 3/4 ")
- เหมาะสำหรับท่อสวนมาตรฐานทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|เส้นผ่าศูนย์กลาง
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.042
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.093
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|70 x 33 x 42
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
- สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
- สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน