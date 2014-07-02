ข้อต่อล็อกสายยาง (Universal Hose Connector)

ข้อต่ออเนกประสงค์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการใช้งานที่สะดวก

ข้อต่ออเนกประสงค์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการใช้งานที่สะดวก สามารถเชื่อมต่อและถอดออกได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติและจุดเด่น
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
  • สำหรับการจัดการง่าย
สากล (1/2 ", 5/8", 3/4 ")
  • เหมาะสำหรับท่อสวนมาตรฐานทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
สี สีเหลือง
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.041
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.051
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 70 x 33 x 42
รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
  • สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน

รางวัล

หัวต่อสายอเนกประสงค์

ข้อต่อสายยางอเนกประสงค์ที่ได้รับการแนะนำ

ข้อต่อสายยางอเนกประสงค์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ "ดีมาก" (1.3) จากการทดสอบการใช้งานจริงของนิตยสาร "selbst ist der Mann" และได้รับการแนะนำ