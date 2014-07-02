ข้อต่อล็อกสายยาง (Universal Hose Connector)
ข้อต่ออเนกประสงค์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการใช้งานที่สะดวก
ข้อต่ออเนกประสงค์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการใช้งานที่สะดวก สามารถเชื่อมต่อและถอดออกได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติและจุดเด่น
การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
- สำหรับการจัดการง่าย
สากล (1/2 ", 5/8", 3/4 ")
- เหมาะสำหรับท่อสวนมาตรฐานทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|เส้นผ่าศูนย์กลาง
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.041
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.051
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|70 x 33 x 42
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สำหรับรดน้ำสวนครัวขนาดใหญ่
- สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
- สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน
รางวัล
ข้อต่อสายยางอเนกประสงค์ที่ได้รับการแนะนำ
ข้อต่อสายยางอเนกประสงค์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ "ดีมาก" (1.3) จากการทดสอบการใช้งานจริงของนิตยสาร "selbst ist der Mann" และได้รับการแนะนำ