PS 30 elektrikli yıkayıcı, çeşitli yüzeylerde olağanüstü temizlik sonuçları sağlar. Bu, inatçı kirleri bile yumuşatan üç yüksek basınçlı nozül ile sağlanır. Bu, PS 30'u merdivenler ve kenarlar gibi küçük ve orta büyüklükteki alanları güvenilir bir şekilde temizlemek için ideal bir yardımcı yapar. Ulaşılması zor alanları temizlemek için fırça başlığı 360 ° döndürülebilir. Tüm pürüzsüz yüzeyler, temizlikten sonra entegre başlık ile silinebilir. Bu, fazla kirli suyu hızla giderir ve yüzeyleri hemen tekrar kullanıma hazır hale getirir. Elde edilen temizleme performansı ile bu yüksek basınçlı jet ve manuel fırça basıncı kombinasyonu, tüm standart yıkayıcılardan daha iyi performans gösterir ve tüm Kärcher sınıfı K 2 ila K 7 basınçlı yıkayıcılarla birleştirilebilir.