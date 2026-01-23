PS 30 Power yüzey temizleyici
PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.
PS 30 elektrikli yıkayıcı, çeşitli yüzeylerde olağanüstü temizlik sonuçları sağlar. Bu, inatçı kirleri bile yumuşatan üç yüksek basınçlı nozül ile sağlanır. Bu, PS 30'u merdivenler ve kenarlar gibi küçük ve orta büyüklükteki alanları güvenilir bir şekilde temizlemek için ideal bir yardımcı yapar. Ulaşılması zor alanları temizlemek için fırça başlığı 360 ° döndürülebilir. Tüm pürüzsüz yüzeyler, temizlikten sonra entegre başlık ile silinebilir. Bu, fazla kirli suyu hızla giderir ve yüzeyleri hemen tekrar kullanıma hazır hale getirir. Elde edilen temizleme performansı ile bu yüksek basınçlı jet ve manuel fırça basıncı kombinasyonu, tüm standart yıkayıcılardan daha iyi performans gösterir ve tüm Kärcher sınıfı K 2 ila K 7 basınçlı yıkayıcılarla birleştirilebilir.
Özellikler ve faydalar
Kompakt dizayn
Yüksek basınçla güçlü temizlik
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|744 x 293 x 769
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Merdivenler
- Teras
- Garajlar
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar