Püskürtme kiti

Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.

Kärcher aşındırıcı kullanarak pas, boya ve inatçı kirleri çıkarmak için püskürtme kiti. Tüm Kärcher K 2 - K 7 basınçlı yıkama makineleri için uygundur.

Özellikler ve faydalar
Tam temizleme gücü
  • İnatçı kirlerin hedeflenmiş temizliği.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Siyah
Ağırlık (kg) 1,2
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 525 x 110 x 100
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
  • İnatçı kirler bile