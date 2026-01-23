Gelişmiş Makine Koruyucu 1 RM 110, 1l
Sıcak sulu yüksek basınçlı yıkama makineleri için entegre korozyon korumalı kazan taşı önleyici, özellikle yeni HDS ünitelerinde Sistem Bakımı seçeneği ile kullanım için. Gelişmiş Makine Koruyucu 1 RM 110 formülü ısıtıcı bobinlerde (150°C’ye kadar) kireç tortularına karşı gelişmiş koruma sunar ve suyla temas içinde olan tüm bileşenler için entegre korozyon koruması sağlar.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Paketleme ölçüsü (l)
|1
|Paketleme ünitesi (Parça(lar))
|6
|pH
|9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|242 x 233 x 208
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
- Taşımacılık ve makineler
- Araba/motor yıkama
- Yağ çözme, fosfatlama
- Yüzeyde yağ çözme
- Makine hazırlama, kireçlenmeye karşı koruma