Gelişmiş Makine Koruyucu 1 RM 110, 1l

Sıcak sulu yüksek basınçlı yıkama makineleri için entegre korozyon korumalı kazan taşı önleyici, özellikle yeni HDS ünitelerinde Sistem Bakımı seçeneği ile kullanım için. Gelişmiş Makine Koruyucu 1 RM 110 formülü ısıtıcı bobinlerde (150°C’ye kadar) kireç tortularına karşı gelişmiş koruma sunar ve suyla temas içinde olan tüm bileşenler için entegre korozyon koruması sağlar.