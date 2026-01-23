Gelişmiş Makine Koruyucu 1 RM 110, 1l

Sıcak sulu yüksek basınçlı yıkama makineleri için entegre korozyon korumalı kazan taşı önleyici, özellikle yeni HDS ünitelerinde Sistem Bakımı seçeneği ile kullanım için. Gelişmiş Makine Koruyucu 1 RM 110 formülü ısıtıcı bobinlerde (150°C’ye kadar) kireç tortularına karşı gelişmiş koruma sunar ve suyla temas içinde olan tüm bileşenler için entegre korozyon koruması sağlar.

Teknik özellikler

Teknik veriler

Paketleme ölçüsü (l) 1
Paketleme ünitesi (Parça(lar)) 6
pH 9
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 1,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 242 x 233 x 208
Uygulama alanları
  • Taşımacılık ve makineler
  • Araba/motor yıkama
  • Yağ çözme, fosfatlama
  • Yüzeyde yağ çözme
  • Makine hazırlama, kireçlenmeye karşı koruma