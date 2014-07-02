Прекрасно подходит для очистки площадей больших размеров, например, кузовов автомобилей и жилых прицепов, лодок, зимних садов, роллетов. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, высокой производительностью благодаря большой ширине (248 мм), наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.