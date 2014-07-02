Мягкая щетка WB 60

Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.

Прекрасно подходит для очистки площадей больших размеров, например, кузовов автомобилей и жилых прицепов, лодок, зимних садов, роллетов. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, высокой производительностью благодаря большой ширине (248 мм), наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.

Особенности и преимущества
Большая рабочая ширина (248 мм)
  • Идеально подходит для очистки больших поверхностей
Резиновая накладка
  • Очистка стойких загрязнений
Применение моющего средства
  • Мощная и эффективная очистка
Мягкая щетина, не повреждающая поверхность
  • Мягкая очистка деликатных поверхностей
Защитное кольцо по периметру
  • Не повреждает поверхность
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,291
Вес (с упаковкой) (кг) 0,471
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 270 x 261 x 177

Видео

Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Дома на колесах
  • Оранжереи
  • Чистка солнечных батарей
  • Жалюзи/рольставни
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Садовые игрушки
Принадлежности
