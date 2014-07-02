Для эффективной очистки в секторе 360°. Форма щетки и распределение щетины по всему периметру позволяют превосходно очищать труднодоступные места и небольшие промежутки, например, колесные диски и спицы велосипедных колес. Щетка отличается равномерным распределением воды, смывающей грязь со всех сторон, высококачественной щетиной для эффективной и бережной очистки, надежным креплением к пистолету с помощью накидной гайки и эргономичной ручкой, облегчающей выполнение работ.