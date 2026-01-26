Щетка-насадка PS 30

Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.

Щетка-насадка PS 30 обеспечивает превосходные результаты очистки на различных поверхностях. Это обеспечивается тремя форсунками высокого давления, которые разрыхляют даже стойкую грязь. Это делает PS 30 идеальным средством для надежной очистки небольших и средних площадей, таких как лестницы и края поверхностей. Головку щетки можно повернуть на 360 ° для очистки труднодоступных мест. Имеет на корпусте стяжку для удаления грязной воды, которая быстро удаляет излишнюю грязную воду и сразу готовит поверхности к использованию. Эта комбинация струи высокого давления и механического воздействия щетки на поверхность превосходит по результатам все стандартные швабры и может сочетаться со всеми мойками высокого давления Kärcher класса K 2 - K 7.

Особенности и преимущества
Щетка-насадка PS 30: Три встроенных сопла высокого давления
Три встроенных сопла высокого давления
Мощная очистка с использованием высокого давления для классных результатов.
Щетка-насадка PS 30: Интегрированная сменная стяжка швабры
Интегрированная сменная стяжка швабры
Быстрое удаление грязной воды с помощью сменной стяжки швабры.
Щетка-насадка PS 30: Поворачиваемая на 360° щеточная головка
Поворачиваемая на 360° щеточная головка
Обеспечивает легкий доступ даже к труднодоступным местам.
Кромка насадки из щетины
  • Защита от брызг воды.
Компактность
  • Маневренная, компактная форма упрощает чистку углов и кромок без брызг.
Легкая очистка благодаря высокому давлению
  • Въевшаяся грязь надежно удаляется с различных поверхностей.
Сочетание струи высокого давления и щеточной обработки
  • Превосходная эффективность очистки по сравнению с обычными швабрами.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,906
Вес (с упаковкой) (кг) 1,196
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 744 x 293 x 769

Области применения
  • Лестницы
  • Террасы
  • Гараж
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Балконы
  • Очистка дорожек
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Отзывы и рейтинг
