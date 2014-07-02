Щетка Power Brush WB 150
Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.
Щетка WB 150 идеально подходит для чистки чувствительных поверхностей, таких как лаковые поверхности автомобилей и мотоциклов, окна, стекла зимних садов, гаражные ворота, ролеты, жалюзи, садовая мебель, велосипеды и т. д. Инновационная моющая щетка с двумя вращающимися плоскими форсунками совмещает мощную силу с щадящим действием. Работа с WB 150 дает значительную экономию энергии и воды и до 30% экономию времени. Быстрая, эффективная и легкая чистка высоким давлением в сочетании со щеткой обеспечивает еще больше чистоты в доме и в саду. Подходит к аппаратам высокого давления серии К 2 - К 7.
Особенности и преимущества
Сочетание струи высокого давления и щеточной обработки
- Экономия до 30% времени, энергии и воды
Компактность
- Идеально подходит для очистки труднодоступных мест и небольших поверхностей
Вращающееся плоское сопло
- Мощная сила очистки.
Покрытие
- Очистка без брызг
Мягкая щетина, не повреждающая поверхность
- Мягкая очистка деликатных поверхностей
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,701
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,966
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|392 x 222 x 211
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Мойка автомобилей
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Гаражные ворота
- Оранжереи
- Окна и стеклянные поверхности
- Жалюзи/рольставни
- Дома на колесах
- Садовые игрушки
Принадлежности
Запчасти для Щетка Power Brush WB 150
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.