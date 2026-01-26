Вращающаяся моечная щетка WB 130, оснащенная сменной насадкой Universal, прекрасно подходит для очистки лакированных, стеклянных или полимерных поверхностей. Интенсивное вращение обеспечивает тщательное удаление загрязнений. Щетка оснащена разблокирующим рычажком для легкой и быстрой замены насадок без контакта с грязью. Ее прозрачный корпус позволяет наблюдать процесс очистки. При необходимости может дополнительно использоваться чистящее средство, подаваемое аппаратом высокого давления, к которому присоединена щетка. Она совместима с любыми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7. Две другие, отдельно предлагаемые сменные насадки Car & Bike и Home & Garden рассчитаны специально на очистку чувствительных и устойчивых к механическим воздействиям поверхностей.