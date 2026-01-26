WB 130 rotating wash brush car & bike

Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моечная щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.

Вращающаяся моечная щетка WB 130 Car & Bike благодаря сменной насадке из мягкого микроволокна прекрасно подходит для мойки автомобилей и мотоциклов. Прозрачный корпус щетки позволяет наблюдать, как благодаря интенсивному вращению поверхности тщательно очищаются от грязи. Инновационная сменная насадка Car & Bike легко, быстро и гигиенично заменяется при помощи разблокирующего рычажка. По окончании работы текстильная накладка этой 2-элементной насадки, практично закрепляемая липучкой, может быть выстирана в машине при температуре 60 °C. Вращающаяся щетка совместима со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7. При необходимости может дополнительно использоваться чистящее средство, подаваемое аппаратом высокого давления, к которому присоединена щетка. Для щетки WB 130 Car & Bike могут быть приобретены и две другие сменные насадки – Universal и Home & Garden. Первая из них предназначена для очистки любых гладких поверхностей, а вторая – для чистки поверхностей, устойчивых к механическим воздействиям.

Особенности и преимущества
Вращающаяся головка щетки
  • Деликатная щадящая очистка поверхностей
Быстрая замена щетин благодаря рычагу
  • Быстрая и простая замена щётки без контакта с грязью.
  • Ваши руки всегда чистые
  • Выбор подходящей сменной насадки для решения разных задач.
Инновационная съемная микроволоконная накладка, допускающая стирку
  • Машинная стирка до 60 ° C.
  • Накладка быстро и без усилий готова я к последующему применению.
Особенно бережная уборка
  • Идеально подходит для очистки деликатных поверхностей, таких как лакокрасочное покрытие.
Нанесение чистящего средства при помощи соединенного со щеткой аппарата высокого давления
  • Мощная и эффективная очистка
Прозрачный корпус
  • Опыт очистки благодаря прозрачной поверхности.
Встроенный щеточный венец
  • Защищает пользователя и окружающие предметы от разлетающихся брызг воды.
Совместим с адаптером садового шланга
  • Возможность присоединения к садовому шлангу для использования без аппарата высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Состав текстильного материала 75% полиэстер, 25% полиамид
Цвет Черный
Вес (кг) 0,381
Вес (с упаковкой) (кг) 0,485
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 305 x 156 x 137

Якщо у вас виникли запитання щодо попередньої моделі, WB 120, будь ласка, зв’яжіться з одним із наших сервісних партнерів або роздрібних продавців Kärcher.

Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
Отзывы и рейтинг
