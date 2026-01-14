Шланг Performance Plus 1/2" -50m
Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 50 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар.Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °C.
Изюминкой нового 50-метрового садового шланга Performance Plus диаметром 1/2" является его состав из высококачественного многослойного материала. С одной стороны, он чрезвычайно устойчив к перегибам, что делает шланг особенно прочным и долговечным. С другой стороны, шланг заметно лучше лежит в руке. Наружный анти-УФ-слой защищает материал при любых погодных условиях, а непрозрачный промежуточный слой предотвращает образование водорослей в шланге. Кроме того, шланг не содержит фталатов (<0,1%), кадмия, бария и свинца - и, следовательно, безвреден для здоровья. Шланг выдерживает давление до 45 бар и температуру от -20 до + 60 ° С. Если вы хотите орошать средние и большие по площади территории и сады, то садовый шланг Performance Plus является идеальным решением.
Особенности и преимущества
Высококачественные многослойные текстильные материалы
- Гибкость и стойкость к изломам для обеспечения оптимального расхода воды.
50 м
- Для полива средних и больших по площади территорий и садов.
Выдерживает давление до 45 бар – благодаря толстым стенкам и высококачественным текстильным материалам
- Жесткий.
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Для удобства использования
Термостойкость от -20 до +60 °C
- Высококачественный шланг.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Для особенно долгого срока службы.
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца
- Безопасный для здоровья и экологичный
Наружный слой, стойкий к УФ-излучению
- Высочайшая стойкость к атмосферным воздействиям.
Гарантия 15 лет
- Создан для долгосрочной эксплуатации и соответствует высоким стандартам качества
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″
|Длина шланга (м)
|50
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|6,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,54
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|390 x 390 x 170