Шланг Performance Premium 5/8" производства Kärcher – не просто садовый шланг. Он выполнен из инновационного текстильного материала с технологией защиты от скручивания Kärcher Premium Anti-Torsion и демонстрирует максимальную прочность, гибкость и стойкость к изломам. Благодаря этому шланг обеспечивает постоянный расход воды при поливе небольших и средних садов и других участков. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению наружный слой защищает материал, а светонепроницаемый промежуточный слой препятствует образованию водорослей внутри шланга. Именно поэтому гарантия Kärcher на этот шланг составляет целых 18 лет. С точки зрения безопасности для здоровья и экологичности этот шланг длиной 25 м также производит убедительное впечатление благодаря отсутствию фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца в используемых материалах. Другими отличительными особенностями является давление разрыва 40 бар и высокая термостойкость – от −20 до +60 °C.