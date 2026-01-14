Шланг PrimoFlex 3/4 - 50м
Шланг PrimoFlex® диаметр 3/4", длина 50 м, рабочее давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Идеально подходит для полива и садов любого размера. Не содержит фталатов (<0,1 %), кадмия, бария и свинца - это означает, что он не содержит абсолютно никаких веществ, вредных для здоровья. Погодостойкий анти-УФ-слой защищает шланг от выгорания, а непрозрачный средний слой предотвращает образование водорослей внутри шланга. Шланг имеет высокую температурную стойкость от -20 до 65 ° C. Садовые шланги на для полива Kärcher исключительно гибкие, надежные и устойчивы к перегибу. Длительный срок службы плюс удобство в обращении. Гарантия 12 лет.
Особенности и преимущества
Гарантия 12 лет
- Гарантированная стойкость
3 слоя
- Устойчив к перегибам
Выдерживает давление до 24 бар
- Гарантированная надежность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
- Гарантированная надежность
Не содержит кадмия, бария и свинца
- Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Гарантия надежности и долгого срока службы.
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
- Не содержит вредных для здоровья и экологии веществ.
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
- Гарантированная надежность
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|3/4″
|Длина шланга (м)
|50
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|10,46
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,505
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 380 x 285