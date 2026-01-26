Шланг PrimoFlex® 1/2" - 25 m
Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") – прочный, термостойкий и безопасный для здоровья водопроводный шланг в прочной оплетке длиной 25 м. Давление разрыва: 24 бар.
Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® диаметром 1/2" и длиной 25 м прекрасно подходит для полива садовых участков любой площади. 3-слойный шланг армирован устойчивой к давлению тканью и безопасен для здоровья благодаря отсутствию фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца. Наружный слой шланга обеспечивает защиту от атмосферных воздействий и Уф-излучения, а светонепроницаемый промежуточный слой предотвращает рост водорослей внутри шланга. Давление разрыва составляет 24 бар. Шланг обладает высокой термостойкостью (от 0 до +40 °C). На него предоставляется 12-летняя гарантия. Садовый шланг Kärcher отличается также высочайшей эластичностью, прочностью и устойчивостью к перегибам, что обеспечивает удобство в обращении и долгий срок службы.
Особенности и преимущества
Гарантия 12 лет
- Долговечность
3 слоя
- Устойчивый к перегибам
Давление разрыва 22 бар
- Гарантированная прочность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Для удобства использования
Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C
- Гарантированная прочность
Не содержит кадмия, бария и свинца
- Безопасный для здоровья и экологичный
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Гарантированная прочность и долговечность
Качественный садовый шланг, который не содержит фталатов
- Безопасный для здоровья и экологичный
Атмосферостойкий и защитный от УФ внешний слой
- Гарантированная прочность
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|1/2″
|Длина шланга (м)
|25
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|2,75
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,779
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|289 x 289 x 142
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента