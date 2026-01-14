Chất tẩy rửa phổ thông RM 626, 1l
Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 mạnh mẽ và linh hoạt dùng cho các máy phun rửa áp lực cao. Giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, vết dầu, mỡ và bùn đất cứng đầu xung quanh nhà, trong vườn và trên xe cộ.
Thông số kỹ thuật
|Kích thước đóng gói (l)
|1
|Đơn vị gói (Unit)
|6
|Trọng lượng (Kg)
|1,007
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,157
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|100 x 100 x 215
- Khu vực xung quanh nhà và vườn