Chất tẩy rửa phổ thông RM 626, 1l

Chất tẩy rửa phổ thông RM 626 mạnh mẽ và linh hoạt dùng cho các máy phun rửa áp lực cao. Giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn, vết dầu, mỡ và bùn đất cứng đầu xung quanh nhà, trong vườn và trên xe cộ.

Thông số kỹ thuật

Kích thước đóng gói (l) 1
Đơn vị gói (Unit) 6
Trọng lượng (Kg) 1,007
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,157
Kích thước (D x R x C) (mm) 100 x 100 x 215
Khu vực ứng dụng
  • Khu vực xung quanh nhà và vườn