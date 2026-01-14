Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611, 1l

Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 mạnh mẽ với công thức 3 trong 1, giúp bảo vệ bề mặt, loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Sử dụng cho hiên nhà bằng đá, tường và mặt tiền và sân vườn.