Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611, 1l

Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát 3 trong 1 RM 611 mạnh mẽ với công thức 3 trong 1, giúp bảo vệ bề mặt, loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Sử dụng cho hiên nhà bằng đá, tường và mặt tiền và sân vườn.

Thông số kỹ thuật

Kích thước đóng gói (l) 1
Đơn vị gói (Unit) 6
Trọng lượng (Kg) 1,01
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,162
Kích thước (D x R x C) (mm) 100 x 100 x 215
Khu vực ứng dụng
  • Sân hiên
  • Mặt tiền
  • Tường sân vườn và tường đá