Ống nhỏ giọt dài 25 m là một phần của Kärcher Rain System®. Nước chảy đều từ vòi trên toàn bộ chiều dài và tiếp đất chính xác nơi cần thiết. Điều này đảm bảo tưới nước cực kỳ hiệu quả cho hàng rào và bụi rậm. Ống có thể được rút ngắn và kéo dài khi cần thiết bằng cách sử dụng đầu nối chữ I hoặc phân nhánh bằng đầu nối chữ T. (chiều dài ống tối đa: 50 m). Đầu nối chữ T được khuyến nghị để kết nối với Kärcher Rain System®. Với dòng chảy có thể điều chỉnh ở bên cạnh, lượng nước cần thiết có thể được đặt tối ưu cho ống nhỏ giọt. Vòi hai lớp không chứa cadmium, bari và chì, nghĩa là hoàn toàn không chứa các chất gây hại cho sức khỏe con người. Ống được vận hành lý tưởng ở tối đa 2 bar. Việc lắp ráp ống không yêu cầu sử dụng bất kỳ công cụ nào và do đó rất dễ dàng. Kärcher Rain System® kết hợp các ưu điểm của hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới truyền thống, hoạt động ở áp suất lên đến 4 bar và có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi loại vườn.