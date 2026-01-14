Ống nhỏ giọt
Ống nhỏ giọt dài 25 m hoàn hảo để tưới nước hiệu quả cho hàng rào và bụi rậm nhờ đầu ra đồng đều. Ống có thể được kéo dài đến 50 m.
Ống nhỏ giọt dài 25 m là một phần của Kärcher Rain System®. Nước chảy đều từ vòi trên toàn bộ chiều dài và tiếp đất chính xác nơi cần thiết. Điều này đảm bảo tưới nước cực kỳ hiệu quả cho hàng rào và bụi rậm. Ống có thể được rút ngắn và kéo dài khi cần thiết bằng cách sử dụng đầu nối chữ I hoặc phân nhánh bằng đầu nối chữ T. (chiều dài ống tối đa: 50 m). Đầu nối chữ T được khuyến nghị để kết nối với Kärcher Rain System®. Với dòng chảy có thể điều chỉnh ở bên cạnh, lượng nước cần thiết có thể được đặt tối ưu cho ống nhỏ giọt. Vòi hai lớp không chứa cadmium, bari và chì, nghĩa là hoàn toàn không chứa các chất gây hại cho sức khỏe con người. Ống được vận hành lý tưởng ở tối đa 2 bar. Việc lắp ráp ống không yêu cầu sử dụng bất kỳ công cụ nào và do đó rất dễ dàng. Kärcher Rain System® kết hợp các ưu điểm của hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới truyền thống, hoạt động ở áp suất lên đến 4 bar và có thể được điều chỉnh riêng cho hầu hết mọi loại vườn.
Tính năng và ưu điểm
Vòi làm mềm cho Kärcher Rain System®
- Tưới trực tiếp dọc theo cây.
Có thể mở rộng lên đến 50 m
- Ứng dụng đồng đều trên toàn bộ chiều dài của ống.
Vòi vườn chất lượng
- Thân thiện với môi trường và không gây hại cho sức khỏe.
Không chứa cadimi, bari và chì
- Thân thiện với môi trường và không gây hại cho sức khỏe.
chống mùa đông
- Ống có thể để bên ngoài vào mùa đông.
Áp suất tối ưu cho ống soaker là 2 bar
- Ứng dụng đồng đều trên toàn bộ chiều dài của ống.
Cũng có thể được sử dụng dưới lòng đất
- Vòi ngâm có thể được chôn dưới lớp đất tơi xốp, sâu đến 5 cm.
Chiều dài 25 m
Thông số kỹ thuật
|Đường kính
|1/2″
|Chiều dài ống nước (m)
|25
|Áp lực tối đa (bar)
|4
|Dung lượng đầu ra mức 4 bar (l/h)
|625
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|1,323
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,37
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|235 x 455 x 29
Thiết bị
Videos
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Hàng rào, bụi rậm
- Trồng theo hàng