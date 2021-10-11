Natron: Das vielseitig einsetzbare Hausmittel hilft auch dabei, starke Verunreinigungen auf dem Herd oder im Backofen zu entfernen. Dafür Natronpulver mit Wasser im Verhältnis 1 : 1 mischen und die Paste auf die verkrusteten Stellen geben. Circa 30 Minuten einwirken lassen. Beim Lösen der Verkrustung beginnt das Natron erst zu schäumen, dann trocknet es nach und nach aus. Zum Schluss muss nur noch das trockene Pulver vom Herd oder aus dem Backofen entfernt werden. Wer kein Natron zur Hand hat, kann Backpulver verwenden. Es hat den gleichen Effekt.

Ein weiteres bewährtes Hausmittel ist Essig: Hier kann Haushaltsessig oder Essigessenz verwendet werden. Bei leichten Verschmutzungen Haushaltsessig mit etwas Spülmittel mischen und mit der Mischung die betroffenen Stellen mit einem Schwamm einreiben. Kurz einwirken lassen und anschließend mit einem feuchten Tuch die Schmutzreste abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen eine hitzebeständige Schale, zum Beispiel eine Auflaufform, mit Wasser füllen und 2 bis 3 Esslöffel Essigessenz hinzugeben. Diese wird dann etwa 45 Minuten bei 150 °C im Ofen gelassen. Der entstehende Wasserdampf löst den Schmutz. Backofen kurz abkühlen lassen, anschließend alles mit einem feuchten Lappen abwischen. Anstatt Essigessenz kann auch Wasser mit Zitronensaft verwendet werden.

Salz: Eingebrannte Flecken im Backofen oder auf dem Backblech können auch mit Salz entfernt werden. Schritt 1: Boden des Backofens oder das Backblech mit einem Lappen befeuchten. Schritt 2: Alle Flecken und Krusten mit reichlich Salz bestreuen, sodass sie von einer weißen Schicht bedeckt sind. Schritt 3: Ofen auf 50 °C erhitzen. Sobald das Salz braun geworden ist, Backofen ausschalten. Nach dem Auskühlen muss das Salz nur noch vorsichtig aus dem Backofen gekehrt werden.