Kaminofen reinigen

Warum kein Staubsauger?

Hausstaubsauger sind zum Aussaugen des Ofens ungeeignet. Die feine Asche verstopft die Filter und die Saugturbine innerhalb kürzester Zeit. Das führt nicht nur zu Leistungseinbußen, sondern im schlimmsten Fall zur Überlastung und zum Ausfall des Motors. Besser ist es, einen Aschesauger zu verwenden. Damit wird weitgehend staubfrei und zudem komfortabel gearbeitet.

Die Filter von Aschesaugern sind so ausgelegt, dass auch feine Asche zuverlässig aufgesaugt werden kann. Zudem müssen Aschesauger besondere Anforderungen an die Sicherheit erfüllen: Ein Saugschlauch aus Metall und ein flammenhemmender Auffangbehälter verhindern im Fall des Falles, dass Glutreste den Sauger beschädigen oder gar einen Schwelbrand auslösen.

Um den Filter bei drohender Verstopfung wirkungsvoll zu reinigen, besitzen Aschesauger zudem entsprechende Reinigungsfunktionen. Es gibt Modelle, bei denen auf Tastendruck der Luftstrom umgelenkt wird, um den Filter wirkungsvoll zu reinigen. Das geschieht für den Anwender staubfrei, denn der Staub wird direkt in den Auffangbehälter geleitet.