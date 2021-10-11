Spülmaschine mit Hausmitteln entkalken

Zusätzlich zur mechanischen Reinigung der relevanten Bauteile sollte man die Spülmaschine hin und wieder entkalken. Grundsätzlich erfolgt die Entkalkung des Geschirrspülers mit einem Leerdurchlauf ohne Geschirr. Es gibt spezielle Reinigungsmittel, mit den richtigen Hausmitteln gelingt die Entkalkung aber ebenso leicht. Dazu 1 bis 2 Esslöffel Natron oder Backpulver auf den Boden der leeren Maschine streuen. Das Pulverfach mit circa 20 Milliliter Essigessenz füllen und anschließend ein Programm mit möglichst hoher Temperatur ohne Vorspülen durchlaufen lassen. Falls sich das Vorspülen nicht deaktivieren lässt, kann die Essigessenz auch nach dem Vorspülen direkt in die vorgeheizte Maschine gegeben werden. Wichtig ist, dass Natron und Essig nicht direkt zusammenkommen, denn einzeln können sie ihre Eigenschaften besser entfalten. Die Mischung entkalkt den Geschirrspüler nicht nur, sondern wirkt auch antibakteriell. Statt Essigessenz lässt sich auch eine Tasse Essig verwenden, die nach dem Aufheizen in die Maschine gegeben wird. Das beste Ergebnis erzielt man, wenn man die Maschine nach der Zugabe des Essigs für 1 Stunde abschaltet, um die Einwirkzeit zu verlängern. Zum Schluss so lange warten, bis die Maschine abgekühlt ist, damit keine stechenden Essigdämpfe austreten.