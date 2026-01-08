Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus
Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus aus besten Materialien für maximale Leistung. Mit Assistenzsystemen, automatischer Schlauchtrommel und Vibrasoft-Rotordüse.
Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus ist für höchste Ansprüche an Qualität und Ergonomie geschaffen. Die EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole reduziert die Haltekraft auf null. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. So kann durch Druckreduktion auf empfindliche Untergründe reagiert werden – ohne Düsenwechsel und Einstellung am Gerät. Die Vibrasoft-Rotordüse dämpft Geräusche und Vibrationen. Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige geben Orientierung. Das Superklassegerät besticht durch ausgezeichnete Verarbeitung und beste Materialien. Im Kern sitzt eine robuste Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf. Der langsam laufende 4-polige Motor mit Wasser- und Luftkühlung ist langlebig und leistungsstark. Integrierte Aluminium-Rahmenträger bilden ein leichtes Chassis, geeignet zur Kranverladung. Die stehende Bauweise mit vertikaler Motor-Pumpen-Einheit sorgt für ein kompaktes Design und Mobilität. Zudem sind ein Ultra Guard HD-Schlauch mit Beschichtung aus Teflon® und reichlich Zubehörverwahrung verbaut, sowie eine automatische Schlauchtrommel zum Auf- und Abrollen bis zu 45° - sogar unter Druck.
Merkmale und Vorteile
Automatische SchlauchtrommelAutomatisches Auf- und Abrollen bis zu einem Winkel von 45°, selbst unter Druck. Kratzfester und glatter Ultra Guard HD-Schlauch mit Teflon® Beschichtung. Bis zu 50 % reduzierte Rüstzeiten.
Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und PumpeneinheitGeringe Standfläche und platzsparende Außenmaße. Leicht zu manövrieren und zu transportieren. Maximale Stabilität sorgt für einen sicheren Stand des Geräts.
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-ZylinderkopfLange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Hohe Leistung bei hoher Effizienz. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
Ergonomischer Vibrasoft-Dreckfräser
- Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %.
- Reduziert Lautstärke und Geräuschpegel.
- Ermöglicht kraftsparendes und längeres Arbeiten mit der Rotordüse.
Durchdachtes Servicekonzept ermöglicht schnelle Einsätze direkt vor Ort
- Schwenkbarer Pumpenkopf.
- Praktische Ölfüllstandsanzeige und in das Chassis integrierter Ölablasskanal.
- Modulares Bauteilkonzept, bestehend aus Pumpe, Motor und Schaltschrank.
Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige
- Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung.
- Automatische Abschaltung bei Über- oder Unterspannung.
- Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall.
Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock
- Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar.
- EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
- Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät
- Kängurutasche.
- Einstellbare Haken, z. B. als 2. Lanzenablage oder für Elektrokabel.
- Aufbewahrung für Hochdruckschlauch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|376 / 424
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|500 - 1000
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Arbeitsdruck (bar)
|80 - 250
|Max. Druck (bar)
|280
|Anschlussleistung (kW)
|8,8
|Anschlusskabel (m)
|5
|Düsengröße
|047
|Wasserzulauf
|1″
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|81,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|90,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Länge HD-Schlauch: 20 m
- Typ HD-Schlauch: Ultra Guard
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
- Dreckfräser
- Servo Control
Ausstattung
- 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung
- 3-Kolben-Axial-Pumpe: Mit Edelstahlkolben
- Druckabschaltung
- Integrierter Wasserfeinfilter
- Motor-Schutz-Elektronik mit LED-Anzeige
- Ölstandschauglas
- Wassereingang aus Messing
Videos
Anwendungsgebiete
- Reinigung von Traktoren, Maschinen und Anbaugeräten in der Landwirtschaft
- Reinigung von Maschinen und Equipment auf der Baustelle, wie bspw. Betonmischer, Gerüst, Radlader, Bagger oder Betonpumpe
- Reinigung von Produktionsmaschinen in der Industrie, wie bspw. in Lackieranlagen, in der Lebensmittelproduktion oder Fertigungsindustrie
- Reinigung von Fahrzeugen und Transportmitteln wie Lkws, Schiffe, Flugzeuge oder Busse
- Reinigung von kommunalen Bereichen wie öffentliche Plätze, Einfahrten, Brunnen oder Parkflächen
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 10/25-4 SXA Plus Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.