Industriesauger IVM 40/24-2

2-motoriger, mobiler und robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 zum universellen Einsatz in der Industrie für feine und grobe Feststoffe. Mit Sternfilter der Staubklasse M.

Merkmale und Vorteile
2 Gebläsemotoren
  • Hohe Saugleistung und Robustheit.
Fahrbarer Edelstahlbehälter
  • Der abgesetzte Behälter kann bequem aus dem Fahrgestell entnommen und zur Entsorgung/Entleerung gefahren werden.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 220 / 240
Frequenz (Hz) 50 / 60
Luftmenge (l/s/m³/h) 106 / 381,6
Vakuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Behälterinhalt (l) 40
Behältermaterial Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW) 2,3
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 70
Zubehörnennweite DN 50 DN 40
Schalldruckpegel (dB(A)) 77
Staubklasse Hauptfilter M
Filterfläche Hauptfilter (m²) 1,6
Gewicht ohne Zubehör (kg) 35,7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 36,7
Abmessungen (L × B × H) (mm) 645 x 655 x 1150

Ausstattung

  • Hauptfilter: Sternfilter
  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
Videos
Anwendungsgebiete
  • Für kleinere Mengen Feststoffe und Stäube
Zubehör