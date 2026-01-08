Industriesauger IVM 60/30

Robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/30 mit langlebigem Seitenkanalverdichter und großem Sternfilter der Staubklasse M. Geeignet zur Beseitigung feiner und grober Feststoffe.

Ein langlebiger Seitenkanalverdichter mit Dreiphasenbetrieb, der große Sternfilter der Staubklasse M und die komfortable, manuelle Filterabreinigung mit Transmission zählen zu den wichtigsten inneren Werten unseres Mittelklasse-Industriestaubsaugers IVM 60/30. Rein äußerlich überzeugt das robuste Gerät mit einem unempfindlichen Stahlgehäuse, jeweils säureresistentem Edelstahlkörper und -behälter sowie großen Rädern für einfachen Transport und sichere Mobilität. Der Sauger ist im industriellen Umfeld nahezu universell zur Beseitigung feiner und grober Feststoffe einsetzbar – bei Bedarf auch im Dreischichtbetrieb.

Merkmale und Vorteile
Industriesauger IVM 60/30: Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter
Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe. Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.  Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
Industriesauger IVM 60/30: Manuelle IVM-Filterabreinigung
Manuelle IVM-Filterabreinigung
Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
Industriesauger IVM 60/30: Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter
Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 400
Frequenz (Hz) 50
Luftmenge (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Behälterinhalt (l) 60
Behältermaterial Edelstahl
Nennleistungsaufnahme (kW) 3
Aufnahmetyp Elektrisch
Anschlussnennweite DN 70
Zubehörnennweite DN 70 DN 50 DN 40
Schalldruckpegel (dB(A)) 79
Staubklasse Hauptfilter M
Filterfläche Hauptfilter (m²) 2,2
Gewicht ohne Zubehör (kg) 99
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 100,9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1030 x 680 x 1650

Ausstattung

  • Hauptfilter: Sternfilter
  • Zubehör im Lieferumfang: Nein
Industriesauger IVM 60/30
Industriesauger IVM 60/30
Industriesauger IVM 60/30
Videos
Zubehör