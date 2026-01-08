Ein langlebiger Seitenkanalverdichter mit Dreiphasenbetrieb, der große Sternfilter der Staubklasse M und die komfortable, manuelle Filterabreinigung mit Transmission zählen zu den wichtigsten inneren Werten unseres Mittelklasse-Industriestaubsaugers IVM 60/30. Rein äußerlich überzeugt das robuste Gerät mit einem unempfindlichen Stahlgehäuse, jeweils säureresistentem Edelstahlkörper und -behälter sowie großen Rädern für einfachen Transport und sichere Mobilität. Der Sauger ist im industriellen Umfeld nahezu universell zur Beseitigung feiner und grober Feststoffe einsetzbar – bei Bedarf auch im Dreischichtbetrieb.