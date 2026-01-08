Industriesauger IVM 60/36-3
3-motoriger, mobiler und robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/36-3 zum universellen Einsatz in der Industrie für feine und grobe Feststoffe. Mit Sternfilter der Staubklasse M.
Langlebig, robust, mobil: unser 3-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/36-3 zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 3 Motoren einzeln steuerbar. Der große Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig per Transmission abgereinigt werden. Die Filterabreinigung verlängert dessen Standzeit und reduziert so den Wartungsaufwand. Körper und Sammelbehälter des Geräts bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Gehäuse aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.
Merkmale und Vorteile
Mit 3 Gebläsemotoren ausgestattetDrei leistungsstarke Gebläse für eine kraftvolle Reinigungsleistung. Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
Manuelle IVM-FilterabreinigungBei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar. Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand. Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem SternfilterZur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M. Auch für große Mengen Staub geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Luftmenge (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Behälterinhalt (l)
|60
|Nennleistungsaufnahme (kW)
|3,6
|Aufnahmetyp
|Elektrisch
|Anschlussnennweite
|DN 70
|Zubehörnennweite
|DN 70 DN 50 DN 40
|Schalldruckpegel (dB(A))
|79
|Staubklasse Hauptfilter
|M
|Filterfläche Hauptfilter (m²)
|2,2
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|68
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|72,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Ausstattung
- Hauptfilter: Sternfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Nein