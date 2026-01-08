DB 160 Dreckfräser für K 4-K 5
Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.
Der Dreckfräser für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5 entfernt mit seiner leistungsstarken Rotordüse Middle mit rotierendem Punktstrahl auch atmosphärischen Schmutz mühelos. Dadurch machen Sie hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen im Handumdrehen wieder strahlend sauber. Zudem überzeugt der Dreckfräser durch große Flächenleistung.
Merkmale und Vorteile
Rotierender Punktstrahl
- Effektive Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen auf unempfindlichen Flächen.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
- Gezielte Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen.
100 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl.
- Zur effizienten und schnellen Reinigung.
Bajonettverbindung
- Besonders anwenderfreundlich.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|450 x 41 x 41
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Kompatible Geräte
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home & Splash Guard
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Pure Flex Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 4 Universal Edition
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home & Splash Guard
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Flex Home
- K4 FC Home & Pipe (1.324-003+2.643-764)
- KHD 4-2 T250
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Hartnäckige Verschmutzungen
- Garten- und Steinmauern
- Moos